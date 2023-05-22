Опять прорыв: в Новосибирске на Гусинобродском шоссе прорвало трубу

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе второй раз подряд прорвало трубу

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе опять произошла коммунальная авария. На огражденном участке прорвало трубу.