Опять прорыв: в Новосибирске на Гусинобродском шоссе прорвало трубу

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
"Авария на Гусинобродском шоссе. Не прошло и трех дней", - указано в соответствующем посте в паблике " АСТ-54" в социальной сети "Вконтакте".
Как рассказали в "Сибирской генерирующей компании", в ходе гидравлических испытаний выявили еще один дефект. Сейчас вода перекрыта, ведутся ремонтные работы.
Стоит отметить, что похожая авария произошла на Гусинобродском шоссе 19 мая. Тогда горячей водой залило всю улицу и дорогу в районе порыва трубы.