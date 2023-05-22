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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Опять прорыв: в Новосибирске на Гусинобродском шоссе прорвало трубу

22 мая 2023, 13:20

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе второй раз подряд прорвало трубу

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе опять произошла коммунальная авария. На огражденном участке прорвало трубу.

"Авария на Гусинобродском шоссе. Не прошло и трех дней", - указано в соответствующем посте в паблике " АСТ-54" в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали  в "Сибирской генерирующей компании", в ходе гидравлических испытаний выявили еще один дефект. Сейчас вода перекрыта, ведутся ремонтные работы. 

Стоит отметить, что похожая авария произошла на Гусинобродском шоссе 19 мая. Тогда горячей водой залило всю улицу и дорогу в районе порыва трубы. 

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Соцсети#Коммунальная авария
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