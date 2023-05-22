В администрации Колбасинского сельсовета Кыштовского района рассказали, что Александру было 52 года, у него осталась жена, взрослые дочь и сын, который служит в армии. Жена Александра работает в библиотеке. Прощание с Александром пройдет завтра 23 мая в 12.00 в деревне Колбаса.