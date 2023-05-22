Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
До спецоперации Александр Кутиев работал почтальоном на Почте России в деревне Колбаса. В зону СВО отправился добровольцем по контракту, на днях стало известно о его гибели.
В администрации Колбасинского сельсовета Кыштовского района рассказали, что Александру было 52 года, у него осталась жена, взрослые дочь и сын, который служит в армии. Жена Александра работает в библиотеке. Прощание с Александром пройдет завтра 23 мая в 12.00 в деревне Колбаса.
Ранее стало известно, что в Новосибирске простились с погибшим в зоне спецоперации Александром Самойловым.