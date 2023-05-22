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Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе

22 мая 2023, 08:59
Фото: Сообществ Кыштовский вестник на ok.ru
Проводы Александра Кутиева из деревни Колбаса
Александр Кутиев из деревни Колбаса Кыштовского района Новосибирской области ушел на СВО добровольцем. Односельчане простятся с ним завтра 23 мая в 12 часов.

До спецоперации Александр Кутиев работал почтальоном на Почте России в деревне Колбаса. В зону СВО отправился добровольцем по контракту, на днях стало известно о его гибели.

В администрации Колбасинского сельсовета Кыштовского района рассказали, что Александру было 52 года, у него осталась жена, взрослые дочь и сын, который служит в армии. Жена Александра работает в библиотеке. Прощание с Александром пройдет завтра 23 мая в 12.00 в деревне Колбаса.

Проводы Александра Кутиева, деревня Колбаса Кыштовского района Новосибирской областиПроводы Александра Кутиева, деревня Колбаса Кыштовского района Новосибирской области
Проводы Александра Кутиева, деревня Колбаса Кыштовского района Новосибирской области
Фото: Сообществ Кыштовский вестник на ok.ru
Мастер отделочных работ из Новосибирска Андрей Самойлов погиб на СВО
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Ранее стало известно, что в Новосибирске простились с погибшим в зоне спецоперации Александром Самойловым.

#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Погиб#Участник СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Кыштовка
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