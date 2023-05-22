Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Новосибирской области планируется провести учебные военные сборы, продолжительность которых не может превышать 2 месяца. На такие сборы одного и того человека в течение жизни могут призвать несколько раз — не чаще, чем раз в три года. Общая продолжительность времени, проведенного на военных сборах в течение жизни не должна превышать 12 месяцев.
Как уточнил полковник юстиции запаса, ветеран боевых действий Дмитрий Гальченко, «гражданам, отобранным для прохождения учебных сборов, повестки вручаются не позднее чем за 10 дней до их начала».
Точная дата сборов в Новосибирской области пока неизвестна. Но жители области стали получать повестки в военкомат для проверки данных.
При этом следует учесть неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 руб. (ст. 21.5 КоАП РФ;).