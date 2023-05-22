В Новосибирской области планируется провести учебные военные сборы, продолжительность которых не может превышать 2 месяца. На такие сборы одного и того человека в течение жизни могут призвать несколько раз — не чаще, чем раз в три года. Общая продолжительность времени, проведенного на военных сборах в течение жизни не должна превышать 12 месяцев.