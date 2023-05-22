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Путин, помоги: новосибирцы требуют закрыть Хилокский рынок

22 мая 2023, 05:03
Фото: atas.info
Хилокский рынок постоянно фигурирует в криминальных сводках

В Новосибирске записали обращение к Путину с требованием закрыть Хилокский рынок

Жители Новосибирска записали видеообращение к главе государства, в котором требуют обуздать этническую преступность, и в первую очередь обратить внимание на Хилокский рынок, который стал рассадником криминала

Видеообращение к Владимиру Путину и руководителям силовых ведомств новосибирцы записали после завершения крестного хода в честь Дня славянской письменности и культуры, который прошел по центральной улице города. В ролике люди перечисляют резонансные случаи нападения мигрантов на коренных жителей. И отмечают, что базой «мононационального экстремизма» стал Хилокский рынок. Несмотря на то, что ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что берет ситуацию вокруг рынка под свой контроль, ничего не изменилось, отмечают авторы обращения.

«Мы требуем, чтобы вы начали исполнять свои должностные обязанности и обеспечили нам безопасность…Сделайте доброе дело, уберите эту помойку, этот Хилокский рынок, дайте нам жить спокойно и ходить по нашим улицам свободными», - обращаются люди на видео одновременно к президенту Путину, губернатору Новосибирской области Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Новосибирцы отмечают, что даже обращение к главе Следкома Бастрыкину не изменило ситуацию

Отдельно участники видеообращения отмечают, что ранее неоднократно обращались к руководству города и местной полиции с просьбами навести порядок, но эти просьбы услышаны не были.

«От лица жителей Хилокской выражаем огромную благодарность за поддержку. Спасибо! Нам важно знать, что мы не одни в борьбе за выживание и на нашу защиту встают новосибирцы»,  - прокомментировала обращение одна из лидеров инициативной группы жителей Хилокского микрорайона Жанна Олейникова.

Напомним, вечером того же дня, когда было записан этот видеоролик, мигранты устроили очередную массовую драку на улице Хилокской.

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