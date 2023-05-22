СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

УФАС также нашло нарушения в закупке работ на строительство дороги из Ростова до границы Донецкой народной республики. Еще недавно в Азовском районе чиновники объявили тендер на содержание дорог за 77,5 миллиона рублей, но при этом они не указали фронт работ. Сейчас по этому факту проводится проверка.