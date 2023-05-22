СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщает newizv.ru, Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил претензии ростовского УФАС к региональному минтрансу. Антимонопольщики доказали, что министерство транспорта области масштабировало закупки на содержание дорог, в результате чего на аукционе побеждали только определенные крупные подрядчики.
Как рассказали представители УФАС по Ростовской области, минтранс региона объявил два электронных аукциона на 3,5 миллиарда рублей, в рамках которого нужно было выполнить 54 вида работ одновременно в 34 населенных пунктах области. Справиться с такими контрактами могли лишь две крупные организации: «РостовАвтоДор» и «Тацинское ДСУ».
Другой скандал с участием дорожных чиновников и подрядчика «РостовАвтоДор», руководителем которого ранее был нынешний министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, произошел в сентябре прошло года. Арбитражный суд Москвы оставил в силе штрафы в размере 228 миллионов рублей, назначенные УФАС «РостовАвтоДору» и ООО «Строитель» за ограничивающее конкуренцию соглашение, то есть за организацию картельного сговора.
УФАС также нашло нарушения в закупке работ на строительство дороги из Ростова до границы Донецкой народной республики. Еще недавно в Азовском районе чиновники объявили тендер на содержание дорог за 77,5 миллиона рублей, но при этом они не указали фронт работ. Сейчас по этому факту проводится проверка.
О связи министра транспорта Ростовской области, бывшего руководителя «РостовАвтоДора» Владимира Окунева и семьи дорожного магната Павла Рогачкина регулярно пишут ростовские и федеральные издания. ФАС уже не раз выявляла картельные сговоры с участием дорожных предприятий, принадлежащих семье последнего. Минтранс региона часто проводит электронные конкурсы, контракты в которых достаются предприятиям Рогачкина: «Ростовское ДСУ» и «Т-Транс».
При этом люди отмечают неудовлетворительное состояние ростовских дорог. Регион, по данным исследования РИА Новости, занял 30-е место в рейтинге качества дорожного полотна. А в апреле 2023 года недовольство дорожным хозяйством региона озвучил президент Владимир Путин.
«Там не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно», - заявил глава государства.
Поможет ли изменить текущую ситуацию в дорожной инфраструктуре области прямое внимание президента – покажет время.