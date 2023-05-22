Участники СВО получат дополнительные льготы в Новосибирской области

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила изменения в закон «О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих». В частности, она подчеркнула, что в указанный закон вводятся дополнительные категории граждан, на которых будут распространяться меры социальной поддержки. Это – участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей (родители, дети, вдовы (вдовцы) погибших участников СВО. Ежемесячное денежное пособие родителям погибших осуществляется в случае их нетрудоспособности (инвалиды, пенсионеры), а единовременное пособие предоставляется вдовам (вдовцам), если они не вступили в повторный брак. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн рублей ежегодно.