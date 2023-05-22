В Новосибирске депутат горсовета дешево продает старинную сорочку из Парижа

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 02:22
Updated Сегодня, 02:22
Согласно объявлению, сорочка большого размера. Она была куплена на старинном рынке в Париже.
Одежда представлена на фотографиях в белом цвете с ажурной отделкой, находится в хорошем состоянии и продается за 3 тысячи рублей. За короткий промежуток времени объявление посмотрели более 800 человек.
Напомним, также сейчас один житель Новосибирска пытается найти покупателей, которые купят у него метеорит за 240 000 рублей. О снижении цены может договориться.