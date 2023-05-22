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В Новосибирске депутат горсовета дешево продает старинную сорочку из Парижа

22 мая 2023, 02:20
Фото: Авито
Пинус продает старинную сорочку из Парижа новосибирцам
Депутат горсовета Новосибирска выставила на продажу старинную сорочку из Парижа. Объявление появилось на странице Натальи Пинус на Avito 20 мая.

Согласно объявлению, сорочка большого размера. Она была куплена на старинном рынке в Париже.

Одежда представлена на фотографиях в белом цвете с ажурной отделкой, находится в хорошем состоянии и продается за 3 тысячи рублей. За короткий промежуток времени объявление посмотрели более 800 человек.

Житель Новосибирска нашел метеорит и продает его за 240 тысяч рублей в Интернете
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Напомним, также сейчас один житель Новосибирска пытается найти покупателей, которые купят у него метеорит за 240 000 рублей. О снижении цены может договориться.

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#Продажа#Депутат#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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