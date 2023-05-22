В Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 мая

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
В течение недели погода будет облачной, а к выходным возможен дождь. По данным Gismeteo, температура опустится до +21 градуса во вторник и до +18 градусов в среду и четверг. Однако на выходных снова потеплеет до +22 градусов.
Согласно сервису «Яндекс.Погода», температура достигнет максимума в понедельник и составит +23 градуса, а к выходным поднимется до +22 градусов. Всю неделю ожидается сухая и солнечная погода, а по ночам термометр покажет от +6 до +9 градусов.
World-weather обещает на этой неделе слабую ветреность – порывы до 5 м/с. А влажность воздуха не превысит 50%. Такая обстановка продержится в городе до конца мая.