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В Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 мая

22 мая 2023, 01:43
Фото: 1MI
Теплые дни ожидаются в Новосибирске всю неделю
Согласно прогнозам синоптиков и сервисов, в Новосибирске на этой неделе будет теплая погода. Начиная с понедельника, 22 мая, горожан ждут жаркие дни, и воздух прогреется до +23°C.

В течение недели погода будет облачной, а к выходным возможен дождь. По данным Gismeteo, температура опустится до +21 градуса во вторник и до +18 градусов в среду и четверг. Однако на выходных снова потеплеет до +22 градусов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», температура достигнет максимума в понедельник и составит +23 градуса, а к выходным поднимется до +22 градусов. Всю неделю ожидается сухая и солнечная погода, а по ночам термометр покажет от +6 до +9 градусов.

World-weather обещает на этой неделе слабую ветреность – порывы до 5 м/с. А влажность воздуха не превысит 50%. Такая обстановка продержится в городе до конца мая.

#Алина Шефер#Жара#Погода на неделю#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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