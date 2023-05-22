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В Новосибирске оштрафовали кафе в аэропорту из-за зарплат сотрудников

22 мая 2023, 03:05
Фото: atas.info
Прокуратура оштрафовала кафе в новосибирском аэропорту
Кафе в аэропорту Толмачево в Новосибирске попало в поле зрение прокуратуры из-за низких зарплат сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители нашли нарушения по ТК РФ в общепите. Оказалось, что руководство кафе платило своему персоналу меньше МРОТ. А работники часто перерабатывали.

Прокурор внес директору заведения представление об устранении нарушений закона. В итоге сотрудникам выплатили задолженность в размере 750 тысяч рублей.

Кроме того, руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.

 

Напомним, в феврале 2023 года в новосибирском аэропорту Толмачево открыли новый терминал, который не сразу понравился посетителям.

В новосибирском аэропорту Толмачево открыли новый пассажирский терминал
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#Алина Шефер#Прокуратура#Кафе#Зарплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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