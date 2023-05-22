В Новосибирске оштрафовали кафе в аэропорту из-за зарплат сотрудников

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Правоохранители нашли нарушения по ТК РФ в общепите. Оказалось, что руководство кафе платило своему персоналу меньше МРОТ. А работники часто перерабатывали.
Прокурор внес директору заведения представление об устранении нарушений закона. В итоге сотрудникам выплатили задолженность в размере 750 тысяч рублей.
Кроме того, руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Напомним, в феврале 2023 года в новосибирском аэропорту Толмачево открыли новый терминал, который не сразу понравился посетителям.