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В Новосибирске открыли сезон сбора папоротника-орляка

22 мая 2023, 03:38
Фото: «Грибы и грибные места НСО»/ВК
Новосибирцы собирают папоротник в лесах
Новосибирцы начали массово собирать в лесах ростки папоротника-орляка. Первым урожаем делятся в группе «Грибы и грибные места НСО» во «ВКонтакте».
«Орляк нашли в Академгородке на этих выходных. Насобирали около 3 кг», - написала в паблике Лариса Н.

По словам новосибирцев, папоротника-орляка в лесах еще мало из-за похолоданий, которые не отступали от региона на прошлой неделе. Больше урожая ожидают на этой неделе.

«Орляк используют в основном как ингредиент в салатах, еще жарят, маринуют. Это звучит дико, но на самом деле очень распространено и вкусно. В Китае без него жить не могут – чуть ли не во все блюда добавляют, даже делают приправы», - пояснила Atas.info сибирячка Марина Андрюшина.

 

Фото: Википедия

Также сибиряки продолжают «охотиться» в лесах Новосибирской области на грибы-сморчки. Домой после вылазки привозят килограммовые ведра дикороса.

Под Новосибирском грибник собрал целое ведро сморчков
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#Алина Шефер#Грибники#Папоротник#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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