В Новосибирске открыли сезон сбора папоротника-орляка

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
«Орляк нашли в Академгородке на этих выходных. Насобирали около 3 кг», - написала в паблике Лариса Н.
По словам новосибирцев, папоротника-орляка в лесах еще мало из-за похолоданий, которые не отступали от региона на прошлой неделе. Больше урожая ожидают на этой неделе.
«Орляк используют в основном как ингредиент в салатах, еще жарят, маринуют. Это звучит дико, но на самом деле очень распространено и вкусно. В Китае без него жить не могут – чуть ли не во все блюда добавляют, даже делают приправы», - пояснила Atas.info сибирячка Марина Андрюшина.
Также сибиряки продолжают «охотиться» в лесах Новосибирской области на грибы-сморчки. Домой после вылазки привозят килограммовые ведра дикороса.