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В Новосибирске загорелись три частных дома и бани на Бакинской

22 мая 2023, 01:16
Фото: ГУ МЧС НСО
В Новосибирске горели три частных дома 21 мая
Пожар произошел в трех частных домах в Ленинском районе Новосибирска. Его тушили 48 специалистов ГУ МЧС региона.

Огонь охватил жилые дома на улице Бакинской вечером 21 мая и перешел на надворные постройки. Пожарным его удалось потушить через час после прибытия на адрес.

«Горели 3 частных дома, 2 бани и 2 гаража. Хозяева были эвакуированы, никто не пострадал», - уточнил представитель ведомства Артем Щербаков.

Специалисты смогли остановить пламя и не дать ему перейти на соседние дома. Всего в ликвидации возгорания участвовали 48 человек и 14 единиц техники. 

#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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