В Новосибирске загорелись три частных дома и бани на Бакинской

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Published Сегодня, 01:16
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Огонь охватил жилые дома на улице Бакинской вечером 21 мая и перешел на надворные постройки. Пожарным его удалось потушить через час после прибытия на адрес.
«Горели 3 частных дома, 2 бани и 2 гаража. Хозяева были эвакуированы, никто не пострадал», - уточнил представитель ведомства Артем Щербаков.
Специалисты смогли остановить пламя и не дать ему перейти на соседние дома. Всего в ликвидации возгорания участвовали 48 человек и 14 единиц техники.