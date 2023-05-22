В Новосибирской области пенсионер насмерть разбился на Audi в ДТП с фурой

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
ДТП произошло 21 мая на трассе Р-254 «Иртыш». Пенсионер на иномарке ехал со стороны Новосибирска в Омск и на 1370 км автодороги врезался в грузовик.
«Мужчина на Ауди-80 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым «Рено». В аварии он погиб. Ему было 77 лет», - сообщил глава ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергей Киселев».
Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства этой автокатастрофы.
Напомним, ранее на трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек. Трое из них вскоре погибли на месте, четверо были гостпитализированы.