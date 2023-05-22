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В Новосибирской области пенсионер насмерть разбился на Audi в ДТП с фурой

22 мая 2023, 04:09
Фото: ГИБДД НСО
Пенсионер погиб в ДТП под Новосибирском
Пожилой водитель Audi-80 погиб при столкновении с фурой в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ГИБДД региона.

ДТП произошло 21 мая на трассе Р-254 «Иртыш». Пенсионер на иномарке ехал со стороны Новосибирска в Омск и на 1370 км автодороги врезался в грузовик.

«Мужчина на Ауди-80 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым «Рено». В аварии он погиб. Ему было 77 лет», - сообщил глава ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергей Киселев».

Правоохранители сейчас выясняют обстоятельства этой автокатастрофы.

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Напомним, ранее на трассе «Иртыш» под Новосибирском произошло массовое ДТП, в котором пострадали 7 человек. Трое из них вскоре погибли на месте, четверо были гостпитализированы.

#ДТП#Погиб#Пенсионер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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