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В Новосибирской области сгорели 15 жилых домов и 2 автомобиля

22 мая 2023, 05:45
Фото: 1MI
Пожары повредили 15 домов в Новосибирске
Замначальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев рассказал о пожарах, которые произошли в нескольких районах и затронули 15 жилых домов, надворные постройки и два автомобиля. Пострадали в этих происшествиях шесть человек.
«Возгорания происходили в домах, расположенных в Новосибирске, Барабинском, Куйбышевском, Новосибирском и Тогучинском районах. Общая площадь охваченных пожаром территорий составила около 2 тысяч кв. м., включая жилые дома многодетных семей», - сообщил Лебедев на оперативном заседании в правительстве региона 22 мая.

Все возгорания пожарным удалось оперативно локализовать и последствий избежать. Кроме того, за прошедшую неделю в Новосибирской области было ликвидировано 604 пожара, причиной 488 из которых стало горение сухой растительности.

Напомним, только вчера, 21 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Бакинская тушили около часа крупный пожар, который оставил без крова три семьи. Также сгорели гаражи и бани.

В Новосибирске загорелись три частных дома и бани на Бакинской
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#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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