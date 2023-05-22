В Новосибирской области сгорели 15 жилых домов и 2 автомобиля

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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«Возгорания происходили в домах, расположенных в Новосибирске, Барабинском, Куйбышевском, Новосибирском и Тогучинском районах. Общая площадь охваченных пожаром территорий составила около 2 тысяч кв. м., включая жилые дома многодетных семей», - сообщил Лебедев на оперативном заседании в правительстве региона 22 мая.
Все возгорания пожарным удалось оперативно локализовать и последствий избежать. Кроме того, за прошедшую неделю в Новосибирской области было ликвидировано 604 пожара, причиной 488 из которых стало горение сухой растительности.
Напомним, только вчера, 21 мая, в Ленинском районе Новосибирска на улице Бакинская тушили около часа крупный пожар, который оставил без крова три семьи. Также сгорели гаражи и бани.