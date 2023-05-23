Более 14 тысяч предпринимателей Новосибирской области получат господдержку в 2023-ом

«С 2022 года в нашем регионе действует программа финансовой поддержки молодых предпринимателей до 25 лет. Она позволяет обучить будущих владельцев бизнеса или самозанятых основам ведения своего дела и получить грант на развитие, – отметил министр Андрей Гончаров. – В текущем году перед нашим министерством стоит задача предоставить гранты не менее чем 76 молодым предпринимателям и социальным предприятиям на сумму 39,3 млн рублей, а также субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования не менее чем 33 субъектам МСП на сумму 50,0 млн рублей».