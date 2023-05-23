Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Источник канала Baza сообщает, что у бойца на днях закончился контракт и он вернулся из зоны СВО домой – в Новосибирск. Проходя мимо одной из школ, он заметил двух девочек из 4 и 5 классов и решил их заманить. Угрожая оружием, мужчина завел их за гаражи и там надругался над каждой.
После произошедшего школьницы рассказали все детали своим родителям, также добавили, что заметили на форме педофила шеврон с черепом, как у ЧВК. Пойманный полицией подозреваемый в сексуальном насилии тоже недавно служил в рядах «Вагнера».
Сейчас все версии этого инцидента проверяют правоохранители. Но при этом СМИ они еще не давали официальных комментарием.
Напомним, ранее Atas.info писал историю женщины из Кемеровской области, которая получила 6 млн наличными в офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске за смерть своего гражданского супруга. Он уехал на СВО из тюрьмы, в которой отбывал срок за убийство бывшей жены.