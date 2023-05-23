Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками

Источник канала Baza сообщает, что у бойца на днях закончился контракт и он вернулся из зоны СВО домой – в Новосибирск. Проходя мимо одной из школ, он заметил двух девочек из 4 и 5 классов и решил их заманить. Угрожая оружием, мужчина завел их за гаражи и там надругался над каждой.