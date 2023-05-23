atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Изображение материала

Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками

23 мая 2023, 08:15
Фото: 1MI
Задержали подозреваемого в изнасиловании девочек в Новосибирске

Что известно о педофиле, надругавшемся над девочками в Новосибирске

Полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании двух школьниц в Новосибирске. Им оказался, по данным Telegram-канала Baza, 42-летний боец ЧВК «Вагнер» Сергей Ш. Стали известны также другие детали этого преступления.

Источник канала Baza сообщает, что у бойца на днях закончился контракт и он вернулся из зоны СВО домой – в Новосибирск. Проходя мимо одной из школ, он заметил двух девочек из 4 и 5 классов и решил их заманить. Угрожая оружием, мужчина завел их за гаражи и там надругался над каждой.

«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным
Узнать подробнее

После произошедшего школьницы рассказали все детали своим родителям, также добавили, что заметили на форме педофила шеврон с черепом, как у ЧВК. Пойманный полицией подозреваемый в сексуальном насилии тоже недавно служил в рядах «Вагнера».

Сейчас все версии этого инцидента проверяют правоохранители. Но при этом СМИ они еще не давали официальных комментарием.

Подозреваемый в изнасиловании двух девочек 42-летний мужчина попался в Новосибирске
Узнать подробнее

Напомним, ранее Atas.info писал историю женщины из Кемеровской области, которая получила 6 млн наличными в офисе ЧВК «Вагнер» в Новосибирске за смерть своего гражданского супруга. Он уехал на СВО из тюрьмы, в которой отбывал срок за убийство бывшей жены.

Как, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек«Сибирский Чикатило»: судят маньяка Бараусова, изнасиловавшего детей в Новосибирске
#Дети#Изнасилование#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#18+#Алина Шефер#Мужчина надругался над девочками в Новосибирске
Подпишитесь
Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки
Сегодня, 03:50
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной
Сегодня, 05:31
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Сегодня, 06:15