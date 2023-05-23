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Дорога окрошка к обеду: как подорожали наборы для популярных блюд в России

23 мая 2023, 08:56
Фото: 1MI
За тарелку борща придется раскошелиться

В России взлетели цены на окрошку и борщ:что лучше готовить новосибирцам?

В России наступили теплые деньки и не за горами лето. В условиях жары так приятно похлебать окрошку, скушать тарелку борща, а на ужин (или завтрак) сделать себе оливье. Однако продукты для популярных блюд так или иначе подорожали.

Как сообщают «Новые Известия», относительно дешевым блюдом для дачи остается окрошка. По данным Росстата, холодный суп с квасом за год подешевел на 15%(46,13 рублей против 54,5). Это, безусловно, объясняется тем, что в его состав входят самые дешевые продукты, которые можно купить на рынке или с лотков. При этом редиска может «озолотить» продавцов аж на 28%.

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Кроме того, картошка за год значительно упала в цене на 70,5%. Если в мае прошлого года «второй хлеб» стоил 112,57 рублей, то в этом месяце его цена составила 33,17 рублей. Причина – в схлынувшем ажиотаже на картофель в условиях неопределенности после ввода санкций, стремления накопить на «черный день» и перебои с импортной продукции. Затем цены постепенно стабилизировались.

При этом огурцы так и остаются самым дорогим продуктом. В нынешнем году корнеплоды подорожали на 30% и стоят 165,99 рублей за килограмм. Поэтому в целях экономии лучше обойтись без огурчиков или брать их по минимуму.

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Если же вы решили съесть тарелку борща, то приготовьтесь раскошелиться. Несмотря на относительное снижение продуктового набора (93,42 рубля против 99,9 рублей) и подешевевшим картофелю и капусте, придется отдать не менее 491 рубля за килограмм говядины с косточкой и свыше трехсот рублей за томатные консервы.

На этом фоне относительно дешевым смотрится салат «оливье». В среднем его цена выросла на 3,8%(77,15 рублей против 74,34 рубля), благодаря подорожавшим огурцам, а также консервированному горшку и майонезу (9,4 и 2% соответственно).

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#Россия#Экономика#Александр Ляхов#Цены#Продукты#Статистика
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