Дорога окрошка к обеду: как подорожали наборы для популярных блюд в России

Как сообщают «Новые Известия», относительно дешевым блюдом для дачи остается окрошка. По данным Росстата, холодный суп с квасом за год подешевел на 15%(46,13 рублей против 54,5). Это, безусловно, объясняется тем, что в его состав входят самые дешевые продукты, которые можно купить на рынке или с лотков. При этом редиска может «озолотить» продавцов аж на 28%.