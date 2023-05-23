Электросети Новосибирской области отметили 90-летний юбилей

Энергетики Новосибирской области отметили историческую дату. 90 лет назад, в мае 1933 года из подразделений Новосибирского энергетического комбината как самостоятельная структурная единица было выделено Управление электросетей. Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области. Тогда в зону обслуживание входило всего 150 километров линий электропередачи и 47 трансформаторных подстанций. Сегодня группа компаний «РЭС» занимает более 90% регионального рынка оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электросетям в Новосибирской области, сообщили Atas.info в пресс-службе ГК «РЭС».