atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Изображение материала

Электросети Новосибирской области отметили 90-летний юбилей

23 мая 2023, 11:23
Фото: Пресс-служба РЭС
В конце мая исполняется 90 лет с момента создания централизованных сетей передачи электрической энергии в регионе. Первоначально протяженность линий электропередачи составляла всего 150 километров.

Энергетики Новосибирской области отметили историческую дату. 90 лет назад, в мае 1933 года из подразделений Новосибирского энергетического комбината как самостоятельная структурная единица было выделено Управление электросетей. Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области. Тогда в зону обслуживание входило всего 150 километров линий электропередачи и 47 трансформаторных подстанций. Сегодня группа компаний «РЭС» занимает более 90% регионального рынка оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электросетям в Новосибирской области, сообщили Atas.info в пресс-службе ГК «РЭС».

«В день 90-летия поздравляю весь коллектив группы компаний и, прежде всего, ветеранов, чей многолетний самоотверженный труд стал фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия. Благодарю коллег за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким! Пусть неиссякаемая энергия каждого члена коллектива способствует реализации всех планов, замыслов и начинаний на благо компании и жителей региона!», - заявил директор ГК «РЭС» Дмитрий Шароватов.

На сегодняшний день численность работников компании составляет порядка 4500 человек. Она обеспечивает электроэнергией почти 500 населенных пунктов региона.

Подпишитесь
Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки
Сегодня, 03:50
Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками
Сегодня, 08:15
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной
Сегодня, 05:31
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Сегодня, 06:15