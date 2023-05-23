Электросети Новосибирской области отметили 90-летний юбилей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Энергетики Новосибирской области отметили историческую дату. 90 лет назад, в мае 1933 года из подразделений Новосибирского энергетического комбината как самостоятельная структурная единица было выделено Управление электросетей. Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области. Тогда в зону обслуживание входило всего 150 километров линий электропередачи и 47 трансформаторных подстанций. Сегодня группа компаний «РЭС» занимает более 90% регионального рынка оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электросетям в Новосибирской области, сообщили Atas.info в пресс-службе ГК «РЭС».
«В день 90-летия поздравляю весь коллектив группы компаний и, прежде всего, ветеранов, чей многолетний самоотверженный труд стал фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия. Благодарю коллег за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким! Пусть неиссякаемая энергия каждого члена коллектива способствует реализации всех планов, замыслов и начинаний на благо компании и жителей региона!», - заявил директор ГК «РЭС» Дмитрий Шароватов.
На сегодняшний день численность работников компании составляет порядка 4500 человек. Она обеспечивает электроэнергией почти 500 населенных пунктов региона.