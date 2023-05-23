Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:18
Мэр Анатолий Локоть заявил в ходе заседания о том, что у него никогда не было сомнений, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев «имеет отношение» к руководству строительной компании «Расцветай». При этом на прошлом слушании, которое прошло 11 мая, сам Дмитрий Савельев ответил «нет» на вопрос – занимался ли он делами этой компании? «Видел вывеску, и мой младший брат имеет к ней отношение», - пояснил депутат в суде.
Напомним, против заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова возбудили уголовное дело о клевете в адрес депутата ГД Дмитрия Савельева. Парламентарий обратился в полицию после публикации статьи о нем в Telegram-канале «Государь», где сообщалось, что Савельев, якобы, лоббировал интересы строительной компании «Расцветай».
Размещение статьи по мнению депутата инициировал Скатов. Дело в отношении вице-мэра продолжается с лета 2022 года, когда Скатова задерживали и допрашивали.
Стоит отметить, что в 2021 году ГК «Расцветай» была застройщиком-лидером в Новосибирске она построила 14 домов на 129444 кв. м. По итогам 2022 года «Расцветай» уступила лидерство ГК «ВИРА-строй», в которой работал до своего избрания в Госдуму РФ осенью 2021 года другой депутат Госдумы - Александр Аксененко.