Мэр Анатолий Локоть заявил в ходе заседания о том, что у него никогда не было сомнений, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев «имеет отношение» к руководству строительной компании «Расцветай». При этом на прошлом слушании, которое прошло 11 мая, сам Дмитрий Савельев ответил «нет» на вопрос – занимался ли он делами этой компании? «Видел вывеску, и мой младший брат имеет к ней отношение», - пояснил депутат в суде.