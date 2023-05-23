После десяти лет бесконтрольного использования лифты вернули в ведение Ростехнадзора

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
В течение многих лет полномочия контролирующего органа в вопросе эксплуатации лифтового оборудования передавались от структуры к структуре. В 2012 году они были выведены из-под контроля Ростехнадзора. К середине 2021 года контроль за действующими лифтами был полностью передан управляющим компаниям.
Как сообщают Новые известия, каждый год в России неисправные лифты становятся причиной гибели десятков человек. Согласно информации, полученной от Национального лифтового союза, в течение пяти последних лет лифты «убили» 129 человек. В 2018 году погибло 30 граждан, в 2019 произошло 34 смертельных трагедии, в 2020 — 23. В 2021 и 2022 году было зафиксировано соответственно 22 и 20 случаев гибели людей в авариях, произошедших по причине неисправного лифтового оборудования. За прошедшие месяцы текущего года такие инциденты унесли жизни еще нескольких граждан, всего было зафиксировано 62 опасных аварийных ситуации.
В период, когда Россия нуждается в замене огромного количества лифтов, происходит громкая история с заменой лифтов в Татарстане и ведется демонстративная война Татарстанской антимонопольной службы с одним из крупнейших производителей лифтов РФ — ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ).
По решению региональной ФАС предприятие было отстранено от участия в госзакупках на трехлетний срок и включено в перечень недобросовестных подрядных организаций. В начале весны прошлого года столичный Арбитражный суд признал ПАО «Карачаровский механический завод» банкротом.
С 2018 года доля ПАО «КМЗ» в производстве лифтов сократилась с 21% до 8,12%. Несмотря на такие показатели, предприятие стало третьим производителем лифтов в России, уступив лишь Щербинскому лифтостроительному заводу и компании «Метеор Лифт».
На данный момент за каждый лифт, введенный в эксплуатацию, отвечает УК или ТСЖ. Управляющая компания должна курировать в том числе и диспетчерский контроль, а также обеспечивать техническое обслуживание оборудования, включая ремонты лифтов. В действительности пусконаладочные работы нередко выполняются неквалифицированными работниками. В течение многих лет ни ремонтные работы, ни грамотная эксплуатация лифтов не были обеспечены подобающим образом.
С 1 марта по решению правительства Ростехнадзору были возвращены полномочия по контролю за безопасностью использования и содержанием опасных технических зданий и сооружений. В эту группу входят и лифты, а также подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями.
В Ростехнадзоре обещают, что в российских регионах будет организована работа с фондами капремонта по вопросам замены и модернизации лифтового оборудования в жилых домах. Граждане, обратившиеся в управляющие компании с вопросами, которые касаются устранения проблем с лифтами, не получившие ответа, могут перенаправить обращение в местные органы Ростехнадзора.