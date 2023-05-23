После десяти лет бесконтрольного использования лифты вернули в ведение Ростехнадзора

Как сообщают Новые известия, каждый год в России неисправные лифты становятся причиной гибели десятков человек. Согласно информации, полученной от Национального лифтового союза, в течение пяти последних лет лифты «убили» 129 человек. В 2018 году погибло 30 граждан, в 2019 произошло 34 смертельных трагедии, в 2020 — 23. В 2021 и 2022 году было зафиксировано соответственно 22 и 20 случаев гибели людей в авариях, произошедших по причине неисправного лифтового оборудования. За прошедшие месяцы текущего года такие инциденты унесли жизни еще нескольких граждан, всего было зафиксировано 62 опасных аварийных ситуации.