atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Психолог Константин Церазов рассказал новосибирцам, как выстроить прочные отношения

23 мая 2023, 14:26
В рамках серии авторских тренингов в городах Сибири московский психолог Константин Владимирович Церазов провел в Новосибирске практикум «Искусство отношений».

Мужчины и женщины — мы разные, и потому отношения между нами не всегда складываются легко, как хотелось бы. Проблемы непонимания, отсутствие доверия, обиды, ссоры — через эти испытания проходит, пожалуй, каждая пара. Как преодолеть барьеры, сделать отношения гармоничными, найти себя и решать любые трудности не поодиночке, а командой — ответы на эти и другие вопросы новосибирцы нашли на тренинге «Искусство отношений».

Константин Владимирович Церазов: «Каждый человек уникален, и строит отношения исходя из своей, неповторимой картины мира. Задача нашего тренинга — помочь партнерам открыть эти миры друг для друга»Константин Владимирович Церазов: «Каждый человек уникален, и строит отношения исходя из своей, неповторимой картины мира. Задача нашего тренинга — помочь партнерам открыть эти миры друг для друга»
Константин Владимирович Церазов: «Каждый человек уникален, и строит отношения исходя из своей, неповторимой картины мира. Задача нашего тренинга — помочь партнерам открыть эти миры друг для друга»
Фото: freepik.com

Тренинг поднял темы, важные для каждой семьи, например, что становится причиной измены, как измена влияет на дальнейшие отношения, можно ли ее простить и надо ли ее прощать. Огромный опыт московского психолога позволил с тактом, не нарушая личных границ, говорить с участниками о семейных тайнах и табуированных темах. Впрочем, пусть о тренинге скажут его участники.

Валентина, 23 года, Новосибирск:

«Воистину, мужчины с Марса, а женщины с Венеры! Мы такие разные, что нам порой и в голову не приходит, что твой партнер воспринимает обыденные для тебя вещи совершенно по-другому! Константин Владимирович Церазов буквально открыл нам глаза — я и не подозревала, как глубоко мы можем задеть друг друга невниманием. Самое важное — я научилась гасить конфликты и спокойнее относиться к обидам. Спасибо за практику, и до следующего тренинга!»

Мария Ким, 45 лет, Новосибирск:

«Тренинг подарил нам невероятное ощущение гармонии, освобождения от своих застарелых обид. Мы познакомились с очень эффективными техниками работы над собственными страхами, конфликтами, можно сказать, открыли себя заново. Константин Церазов — высокий профессионал, который построил эти занятия на собственном опыте отношений с женой Татьяной и сыном Антоном, истории из его жизни вдохновили нас на новый виток отношений. Спасибо!»

Серия тренингов К.Церазова прошла с 15 по 22 мая в Тюмени, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске.

Подпишитесь
Белгородская область: что происходит утром 23 мая после диверсионной атаки
Сегодня, 03:50
Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками
Сегодня, 08:15
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
В Новосибирске объявили дату общего выпускного в 2023 году - он пройдет на набережной
Сегодня, 05:31
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Сегодня, 06:15