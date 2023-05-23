Психолог Константин Церазов рассказал новосибирцам, как выстроить прочные отношения

«Воистину, мужчины с Марса, а женщины с Венеры! Мы такие разные, что нам порой и в голову не приходит, что твой партнер воспринимает обыденные для тебя вещи совершенно по-другому! Константин Владимирович Церазов буквально открыл нам глаза — я и не подозревала, как глубоко мы можем задеть друг друга невниманием. Самое важное — я научилась гасить конфликты и спокойнее относиться к обидам. Спасибо за практику, и до следующего тренинга!»