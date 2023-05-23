Психолог Константин Церазов рассказал новосибирцам, как выстроить прочные отношения

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Мужчины и женщины — мы разные, и потому отношения между нами не всегда складываются легко, как хотелось бы. Проблемы непонимания, отсутствие доверия, обиды, ссоры — через эти испытания проходит, пожалуй, каждая пара. Как преодолеть барьеры, сделать отношения гармоничными, найти себя и решать любые трудности не поодиночке, а командой — ответы на эти и другие вопросы новосибирцы нашли на тренинге «Искусство отношений».
Тренинг поднял темы, важные для каждой семьи, например, что становится причиной измены, как измена влияет на дальнейшие отношения, можно ли ее простить и надо ли ее прощать. Огромный опыт московского психолога позволил с тактом, не нарушая личных границ, говорить с участниками о семейных тайнах и табуированных темах. Впрочем, пусть о тренинге скажут его участники.
Валентина, 23 года, Новосибирск:
«Воистину, мужчины с Марса, а женщины с Венеры! Мы такие разные, что нам порой и в голову не приходит, что твой партнер воспринимает обыденные для тебя вещи совершенно по-другому! Константин Владимирович Церазов буквально открыл нам глаза — я и не подозревала, как глубоко мы можем задеть друг друга невниманием. Самое важное — я научилась гасить конфликты и спокойнее относиться к обидам. Спасибо за практику, и до следующего тренинга!»
Мария Ким, 45 лет, Новосибирск:
«Тренинг подарил нам невероятное ощущение гармонии, освобождения от своих застарелых обид. Мы познакомились с очень эффективными техниками работы над собственными страхами, конфликтами, можно сказать, открыли себя заново. Константин Церазов — высокий профессионал, который построил эти занятия на собственном опыте отношений с женой Татьяной и сыном Антоном, истории из его жизни вдохновили нас на новый виток отношений. Спасибо!»
Серия тренингов К.Церазова прошла с 15 по 22 мая в Тюмени, Омске, Красноярске, Абакане и Новосибирске.