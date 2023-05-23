Пьяная сибирячка двумя ударами расправилась с ненавистным супругом

В связи с произошедшим Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На данный момент уже направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. После этого сибирячку планируется заключить под стражу.