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Пьяная сибирячка двумя ударами расправилась с ненавистным супругом

23 мая 2023, 06:39
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Женщине грозит до 20 лет лишения свободы

В Новосибирске жена двумя ударами ножа расправилась с мужем

В Новосибирске задержана женщина, подозреваемая в убийстве. По версии следствия, она зарезала своего супруга.
«Во время распития спиртных напитков женщина обиделась на своего супруга и нанесла ему два удара в грудь и руку. После этого она ушла в другую комнату», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы управления Следственного комитета по Новосибирской области Елена Коновалова.

В связи с произошедшим Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На данный момент уже направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. После этого сибирячку планируется заключить под стражу.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли нож, который может являться орудием преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.  Сибирячке грозит до двадцати лет лишения свободы.

Убийца зарезал сокамерника в колонии Новосибирской области
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#СК#Следственный комитет#Следком#Убийство
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