Пьяная сибирячка двумя ударами расправилась с ненавистным супругом

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
«Во время распития спиртных напитков женщина обиделась на своего супруга и нанесла ему два удара в грудь и руку. После этого она ушла в другую комнату», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы управления Следственного комитета по Новосибирской области Елена Коновалова.
В связи с произошедшим Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летней жительницы города Новосибирска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На данный момент уже направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. После этого сибирячку планируется заключить под стражу.
Следователи уже провели осмотр места происшествия и изъяли нож, который может являться орудием преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Сибирячке грозит до двадцати лет лишения свободы.