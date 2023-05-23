Семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в России

Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Наши города неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При этом наиболее выигрышными и проработанными традиционно являются те проекты, которые обсуждались с жителями территорий. Очень важно сегодня, чтобы во всех муниципальных образованиях была предусмотрена такая возможность – неслучайно в регионе сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства», – подчеркнул замгубернатора.