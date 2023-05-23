Семь городов Новосибирской области претендуют стать лучшими в России

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка. «Наши города неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе в сфере благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». При этом наиболее выигрышными и проработанными традиционно являются те проекты, которые обсуждались с жителями территорий. Очень важно сегодня, чтобы во всех муниципальных образованиях была предусмотрена такая возможность – неслучайно в регионе сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства», – подчеркнул замгубернатора.
Один из наиболее масштабных проектов на заседании представил мэр Бердска Роман Бурдин. В городе предполагается благоустройство общественной территории – Парка Победы, где предполагается озеленение, обустройство новых маршрутов пешеходных дорожек, лыже-роллерной трассы. «Большое внимание будет уделено благоустройству мемориального комплекса г. Бердска с объектом культурного наследия – памятным знаком в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны. Проект предполагает организацию аллеи героев Бердска и аллеи родам войск. Его реализация станет достойным событием к предстоящему 80-летию Великой Победы», – отметил Роман Бурдин.
Разработанные проекты, претендующие для участия в конкуре, на заседании представили города Новосибирской области. Так, в Болотном предлагается благоустроить парковую зону на набережной, в Искитиме – создать рекреационную зону «Белый пляж» на р. Бердь, в Карасуке - провести благоустройство на ул. Щорса с парковой зоной, в Татарске и Тогучине – создать современные парковые пространства, в Куйбышеве – благоустроить пространство «Каинская роща». Среди ярких решений в разных районах в заявках на благоустройство отмечены такие объекты, как пергола, пекарня, пирс, пункт проката лодок и объект лэнд-арта «Грибы» с подсветкой.
Проекты будут доработаны с учетом предложений экспертов и до конца месяца направлены на конкурс.
Напомним, города Новосибирской области неоднократно побеждали во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, проекты, признанные лучшими, реализованы в Тогучине, Купино, Карасуке и Куйбышеве.