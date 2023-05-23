«Шел и слегка приобнял»: в Новосибирске педофил пристал к школьнице

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«22 мая на дорожке, вдоль забора дома Горский Микрорайон, 1, на девочку-подростка напал мужчина. Она закричала и он убежал», - гласит встревоженный пост в паблике «Горский микрорайон Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи заметно, что мужчина идет школьнице навстречу. Неожиданно он хватает ее, как будто хочет обнять. Это напугало девочку и она закричала, после чего педофил скрылся.
В Следственном комитете уже отреагировали на случившееся.
«Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней на территории Ленинского района города Новосибирска, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.