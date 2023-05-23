В Новосибирске откроют прокурорский класс в школе №54 с 1 сентября

Профильный класс, подготавливающий детей к службе в органах прокуратуры, появится в одной из школ Новосибирска с 1 сентября 2023 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, соглашение о создании такого вида классов было подписано 22 мая.

В рамках этой инициативы на базе школы №54 в Новосибирске откроют «прокурорский класс». Это реализация идеи прокурора области Александра Бучмана. Сами сотрудники ведомства примут активное участие в развитии проекта. Также детям будут преподавать учителя юридических вузов. Таким образом, представители областной прокуратуры рассчитывают создать более тесную связь со школами региона и помочь молодежи осознать ценность правовых норм и институтов в нашей жизни. Особое внимание будет уделено подготовке школьников к службе в органах прокуратуры. Читайте также: В Новосибирске учеников школы №153 напоили компотом с личинками Раскрыты зарплаты директоров школ в Новосибирске – топ самых богатых в 2023 году