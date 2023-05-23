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В Новосибирске откроют прокурорский класс в школе №54 с 1 сентября

23 мая 2023, 06:46
Фото: atas.info
Профильный класс, подготавливающий детей к службе в органах прокуратуры, появится в одной из школ Новосибирска с 1 сентября 2023 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, соглашение о создании такого вида классов было подписано 22 мая.

В рамках этой инициативы на базе школы №54 в Новосибирске откроют «прокурорский класс». Это реализация идеи прокурора области Александра Бучмана.

Сами сотрудники ведомства примут активное участие в развитии проекта. Также детям будут преподавать учителя юридических вузов.

Таким образом, представители областной прокуратуры рассчитывают создать более тесную связь со школами региона и помочь молодежи осознать ценность правовых норм и институтов в нашей жизни. Особое внимание будет уделено подготовке школьников к службе в органах прокуратуры.

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#Алина Шефер#Школа#Прокуратура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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