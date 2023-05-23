В Новосибирске откроют прокурорский класс в школе №54 с 1 сентября

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
В рамках этой инициативы на базе школы №54 в Новосибирске откроют «прокурорский класс». Это реализация идеи прокурора области Александра Бучмана.
Сами сотрудники ведомства примут активное участие в развитии проекта. Также детям будут преподавать учителя юридических вузов.
Таким образом, представители областной прокуратуры рассчитывают создать более тесную связь со школами региона и помочь молодежи осознать ценность правовых норм и институтов в нашей жизни. Особое внимание будет уделено подготовке школьников к службе в органах прокуратуры.