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В Новосибирской области ожидаются резкие перепады температур от -3 до +25

23 мая 2023, 01:45
Фото: 1MI
В Новосибирске и области резко будет меняться погода
Температурные качели от -3 до +25 градусов ожидаются в ближайшие три дня в Новосибирской области. Синоптики Западно-Сибирского УГМС объясняют это приближением холодного фронта, сформировавшегося в Арктике.

В ночь с 24 на 25 мая похолодание будет на отдельных территориях региона. 23 мая ночная температура в Новосибирске составит до +10°C, а днем поднимется до +22 градусов.

Есть определенный риск порывов северного ветра до 14 метров в секунду. Аналогичный температурный режим ожидается в среду, 24 мая.

Однако, ночью на 25 мая температура упадет до +7°C, а местами даже до -3. А днем жители региона смогут насладиться теплыми дневными показателями: от +18 до +22 градусов. Но сохранится сильный ветер.

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#Алина Шефер#Общество#Погода на неделю#Похолодание#Новосибирск#Новосибирская область
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