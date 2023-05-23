В Новосибирской области ожидаются резкие перепады температур от -3 до +25

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В ночь с 24 на 25 мая похолодание будет на отдельных территориях региона. 23 мая ночная температура в Новосибирске составит до +10°C, а днем поднимется до +22 градусов.
Есть определенный риск порывов северного ветра до 14 метров в секунду. Аналогичный температурный режим ожидается в среду, 24 мая.
Однако, ночью на 25 мая температура упадет до +7°C, а местами даже до -3. А днем жители региона смогут насладиться теплыми дневными показателями: от +18 до +22 градусов. Но сохранится сильный ветер.