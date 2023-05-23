В Новосибирской области внук украл у дедушки 190 тысяч рублей

Затем мужчина вызвал такси и уехал с гаджетом. Во время поездки он начал обыскивать телефон и, найдя банковское приложение со счетом пенсионера в размере 900 тысяч рублей, тут же перевел своему знакомому 190 тысяч 100 рублей.