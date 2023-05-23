В Новосибирской области внук украл у дедушки 190 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Парень получил два года условного срока. Из материалов дела следует, что внук подождал пока его дедушка уснет, а потом забрал его телефон.
Затем мужчина вызвал такси и уехал с гаджетом. Во время поездки он начал обыскивать телефон и, найдя банковское приложение со счетом пенсионера в размере 900 тысяч рублей, тут же перевел своему знакомому 190 тысяч 100 рублей.
«Пенсионер так и не получил обратно свои деньги, хотя его телефон вернули. Дедушка даже просил суд помиловать внука, если тот вернет украденное», - говорится в картотеке.
Когда стало ясно, что между родственниками не будет мирового соглашения, было возбуждено уголовное дело против кражи денег. Как результат, мужчина получил приговор на два года условного срока.