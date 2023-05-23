atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:08

Updated Сегодня, 03:08

Изображение материала

В Новосибирской области внук украл у дедушки 190 тысяч рублей

23 мая 2023, 03:06
Фото: 1MI
Внук украл у деда деньги в Новосибирске
Жителя Новосибирской области осудили за кражу 190 тысяч рублей у своего дедушки. Детали этого дела были опубликованы на сайте Искитимского райсуда.

Парень получил два года условного срока. Из материалов дела следует, что внук подождал пока его дедушка уснет, а потом забрал его телефон.

Затем мужчина вызвал такси и уехал с гаджетом. Во время поездки он начал обыскивать телефон и, найдя банковское приложение со счетом пенсионера в размере 900 тысяч рублей, тут же перевел своему знакомому 190 тысяч 100 рублей.

«Пенсионер так и не получил обратно свои деньги, хотя его телефон вернули. Дедушка даже просил суд помиловать внука, если тот вернет украденное», - говорится в картотеке.

Когда стало ясно, что между родственниками не будет мирового соглашения, было возбуждено уголовное дело против кражи денег. Как результат, мужчина получил приговор на два года условного срока.

#Алина Шефер#Кража#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим
Подпишитесь
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Вчера, 04:10
Под Новосибирском мужчина в военной форме с пистолетом изнасиловал двух девочек
Сегодня, 02:17
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Вчера, 08:46
Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе
Вчера, 08:59
Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
Вчера, 05:28
Как украсят улицу Ленина ко Дню Новосибирска – проект показала вице-мэр Терешкова
Сегодня, 01:14