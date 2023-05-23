Как рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Венгеровского района Андрей Пискулин, вечером 20 мая он собирался выходить из дома, когда прибежавшие дети сообщили о том, что на озере тонет мальчик. Андрей быстро добежал до озера, которое находится рядом с домом, и бросился в ледяную воду: