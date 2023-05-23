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В Венгерово подполковник в отставке спас на озере тонущего мальчика

23 мая 2023, 13:31
Фото: Группа Вконтакте "Венгеровская газета"
Андрей Пискулин, старший оперативный дежурный ЕДДС Венгеровского района
20 мая вечером в селе Венгерово Новосибирской области бывший полицейский Андрей Пискулин прибежал на крики детей к озеру Пономаревское возле своего дома, бросился в воду и вытащил из воды тонущего 10-летнего мальчика.

Как рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Венгеровского района Андрей Пискулин, вечером 20 мая он собирался выходить из дома, когда прибежавшие дети сообщили о том, что на озере тонет мальчик. Андрей быстро добежал до озера, которое находится рядом с домом, и бросился в ледяную воду:

«Рука торчала в середине озера, хорошо, что было понятно где ребенок. Нырнул, вытащил. Потом родственники подбежали, друзья, вызвали «скорую». Когда вытащили, ребенок был без сознания, не дышал, нахлебался воды.
Я не помню, как вытаскивал его, но как только вытащил, проверил пульс, его не было. Начал оказывать первую медицинскую помощь. Друзья, которые прибежали следом, тоже помогали, общими силами смогли привести ребенка в сознание. Он еще раз потерял сознание, мы продолжили реанимационные действия, действовали слаженно, грамотно, к моменту приезда «скорой» ребенок был в сознании. Переодели его, осмотрели и увезли в больницу в реанимацию».

Первую медицинскую помощь мальчику оказывали дружной командой все находившиеся на озере взрослые: Владимир и Наталья Белковы, Сергей и Мария Севастьяновы, Антон и Софья Нередюк. На вопрос о дальнейшей судьбе мальчика, Андрей Пискулин рассказал, что с ребенком все хорошо, завтра 24 мая его должны выписать из больницы.

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#Ольга Храмушкина#Озеро#Спасение#Полицейский#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Венгерово#Новосибирск
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