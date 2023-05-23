Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Венгеровского района Андрей Пискулин, вечером 20 мая он собирался выходить из дома, когда прибежавшие дети сообщили о том, что на озере тонет мальчик. Андрей быстро добежал до озера, которое находится рядом с домом, и бросился в ледяную воду:
«Рука торчала в середине озера, хорошо, что было понятно где ребенок. Нырнул, вытащил. Потом родственники подбежали, друзья, вызвали «скорую». Когда вытащили, ребенок был без сознания, не дышал, нахлебался воды.
Я не помню, как вытаскивал его, но как только вытащил, проверил пульс, его не было. Начал оказывать первую медицинскую помощь. Друзья, которые прибежали следом, тоже помогали, общими силами смогли привести ребенка в сознание. Он еще раз потерял сознание, мы продолжили реанимационные действия, действовали слаженно, грамотно, к моменту приезда «скорой» ребенок был в сознании. Переодели его, осмотрели и увезли в больницу в реанимацию».
Первую медицинскую помощь мальчику оказывали дружной командой все находившиеся на озере взрослые: Владимир и Наталья Белковы, Сергей и Мария Севастьяновы, Антон и Софья Нередюк. На вопрос о дальнейшей судьбе мальчика, Андрей Пискулин рассказал, что с ребенком все хорошо, завтра 24 мая его должны выписать из больницы.
В этом году 22 апреля на реке Иня утонул 8-летний мальчик, который гулял по берегу с родителями и потерялся.