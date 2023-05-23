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«Жареное солнце больших городов»: из-за сильной жары столицей станет Новосибирск

23 мая 2023, 07:40
Фото: 1MI
Глобальную жару обещают уже через 50 лет

Новосибирск может стать новой столицей России: прогнозы климатологов

На планете Земля существует риск повышения глобальной температуры на несколько градусов. В этом случае жить в больших городах станет невозможно.
«Если действительно будет очень сильная жара, то в Москве просто нельзя будет жить. Не исключено, что столицей может стать Новосибирск. Или Красноярск», - цитируют климатолога Алексея Кокорина РИА «Новости».

Данный сценарий считается наиболее негативным по прогнозам ученых. Глобальная среднегодовая температура на Земле поднимется на 4-4,5 градуса, вследствие чего 9 лет из десяти станут аномально жаркими.  Самый наилучший вариант – повышение температуры на 2,5 градуса, тогда жаркое лето будет раз в три года.

Согласно прогнозам климатологов, глобальная жара с повышением среднегодовой температуры может возникнуть уже к 2080 году. Стоит отметить, что Россия планирует сократить выбросы углекислого газа к 2060 году.

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#Новосибирск#Погода#Александр Ляхов#Жара#Климат#Прогноз
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