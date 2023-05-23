«Жареное солнце больших городов»: из-за сильной жары столицей станет Новосибирск

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
«Если действительно будет очень сильная жара, то в Москве просто нельзя будет жить. Не исключено, что столицей может стать Новосибирск. Или Красноярск», - цитируют климатолога Алексея Кокорина РИА «Новости».
Данный сценарий считается наиболее негативным по прогнозам ученых. Глобальная среднегодовая температура на Земле поднимется на 4-4,5 градуса, вследствие чего 9 лет из десяти станут аномально жаркими. Самый наилучший вариант – повышение температуры на 2,5 градуса, тогда жаркое лето будет раз в три года.
Согласно прогнозам климатологов, глобальная жара с повышением среднегодовой температуры может возникнуть уже к 2080 году. Стоит отметить, что Россия планирует сократить выбросы углекислого газа к 2060 году.