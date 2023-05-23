«Жареное солнце больших городов»: из-за сильной жары столицей станет Новосибирск

Данный сценарий считается наиболее негативным по прогнозам ученых. Глобальная среднегодовая температура на Земле поднимется на 4-4,5 градуса, вследствие чего 9 лет из десяти станут аномально жаркими. Самый наилучший вариант – повышение температуры на 2,5 градуса, тогда жаркое лето будет раз в три года.