Баста выступит на VK-фесте в новосибирском парке «Арена» на День города 2023

Концерт рэпера в парке «Арена» будет платным. Но в целом, в парке будет и много бесплатных активностей. Открытие торжеств Дня города, который традиционно выпадает в Новосибирске на последнее воскресенье июня, в этот раз состоится накануне – вечером в субботу 24 июня. Новосибирск будет праздновать свое 130-летие.