Баста выступит на VK-фесте в новосибирском парке «Арена» на День города 2023

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Хедлайнером VK-феста в Новосибирске выступит Баста (Василий Вакуленко) – один из самых почитаемых российских рэперов. Об этом сообщила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, представляя программу Дня города 2023 в пресс-центре ТАСС, 24 мая.
Концерт рэпера в парке «Арена» будет платным. Но в целом, в парке будет и много бесплатных активностей. Открытие торжеств Дня города, который традиционно выпадает в Новосибирске на последнее воскресенье июня, в этот раз состоится накануне – вечером в субботу 24 июня. Новосибирск будет праздновать свое 130-летие.