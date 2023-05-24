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Баста выступит на VK-фесте в новосибирском парке «Арена» на День города 2023

24 мая 2023, 09:03
Фото: By Okras - Own work, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org
Рэпер Баста очень популярен в России
Знаменитый российский рэпер Баста выступит в Новосибирске накануне Дня города 2023. Платный концерт в рамках VK-фест состоится вечером 24 июня, сообщила заместитель мэра Анна Терешкова.

Хедлайнером VK-феста в Новосибирске выступит Баста (Василий Вакуленко) – один из самых почитаемых российских рэперов. Об этом сообщила заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, представляя программу Дня города 2023 в пресс-центре ТАСС, 24 мая.

Концерт рэпера в парке «Арена» будет платным. Но в целом, в парке будет и много бесплатных активностей. Открытие торжеств Дня города, который традиционно выпадает в Новосибирске на последнее воскресенье июня, в этот раз состоится накануне – вечером в субботу 24 июня. Новосибирск будет праздновать свое 130-летие.

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