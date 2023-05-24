Дожди накроют Новосибирск в конце мая 2023 - осадки всю неделю при +20°C

Posted Сегодня, 02:05
Published Сегодня, 02:05
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
В понедельник, 29 мая, ожидается небольшой дождь и облачность при +20°C днем и +11 ночью, скорость ветра до 9 м/с. Во вторник, 30 мая, без осадков при температуре до +21°C днем и +9 ночью.
В среду, 31 мая, воздух прогреется до +20 по Цельсию днем. Будет немного ветрено и дождливо. В четверг, 1 июня, снова облачно без осадков до +20 градусов днем и +12 градусов ночью.
В пятницу, 2 июня, будет идти сильный дождь, а температура составит +20°C днем и +12 ночью. Скорость ветра - до 9 м/с. В выходные дни осадки прекратятся, а температура останется на уровне +21 градуса днем и +11 градусов ночью со скоростью ветра до 7 м/с.