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Два ДПС-ника простили друга-нарушителя на Infiniti и попали под суд в Новосибирске

24 мая 2023, 01:36
Фото: 1MI
Суд в Новосибирске вынес приговор двум экс-сотрудникам ДПС

В Новосибирске осудили двух экс-инспекторов ДПС за помощь нарушителю на Infiniti

Суд в Новосибирске объявил приговор двум бывшим сотрудникам ДПС Сергею Варламову и Евгению Петухову, обвиненным в превышении должностных полномочий. Дело рассматривал Дзержинский районный суд.

Инцидент произошел в апреле 2020 года. Они не привлекли знакомого водителя автомобиля Infiniti к ответственности за нарушения правил установки государственных регистрационных знаков и вождение без прав.

Суд признал их виновными и назначил условные наказания. Один год и два месяца лишения свободы для Сергея Варламова и один год для Евгения Петухова.

В Новосибирске задержали сотрудника ДПС со свертком мефедрона
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Напомним, ранее в Новосибирске осудили 22-летнего сотрудника ДПС, который искал закладку с мефедроном.

#Алина Шефер#ДПС#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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