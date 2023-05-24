Два ДПС-ника простили друга-нарушителя на Infiniti и попали под суд в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Инцидент произошел в апреле 2020 года. Они не привлекли знакомого водителя автомобиля Infiniti к ответственности за нарушения правил установки государственных регистрационных знаков и вождение без прав.
Суд признал их виновными и назначил условные наказания. Один год и два месяца лишения свободы для Сергея Варламова и один год для Евгения Петухова.
Напомним, ранее в Новосибирске осудили 22-летнего сотрудника ДПС, который искал закладку с мефедроном.