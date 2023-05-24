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«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

24 мая 2023, 08:58
Фото: er.ru
«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию 2023 года. Оно начнется в 24:00 по МСК 22 мая и продлится до 28 мая в регионах.

На предстоящих выборах «Единая Россия» будет использовать блокчейн для голосования. Ключ шифрования был разделен на четыре части и передан на хранение четырем ключевым людям партии: Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёне Аршиновой.

Все части будут храниться в специальных сейф-пакетах до окончания голосования, когда они будут соединены, а блокчейн опубликован на сайте PG.ER.RU. Это позволит всем желающим проверить корректность подсчета голосов и обезопасить процесс от внешнего вмешательства.

Также сообщается, что конкуренция кандидатов беспрецедентно высока, а регистрация на предварительное голосование уже пройдена более чем 2 миллионами избирателей.

«Единая Россия» запустила работу ситуационного центра предварительного голосования. Консультировать избирателей будут юристы и айтишники.

Напомним, избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Голосование пройдет по всей России. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней.

#Алина Шефер#Голосование#Выборы#Единая Россия#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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