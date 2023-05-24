«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

Все части будут храниться в специальных сейф-пакетах до окончания голосования, когда они будут соединены, а блокчейн опубликован на сайте PG.ER.RU. Это позволит всем желающим проверить корректность подсчета голосов и обезопасить процесс от внешнего вмешательства.