«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
На предстоящих выборах «Единая Россия» будет использовать блокчейн для голосования. Ключ шифрования был разделен на четыре части и передан на хранение четырем ключевым людям партии: Александру Карелину, президенту ПАО «Ростелеком» Михаилу Осеевскому, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергею Перминову и первому зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёне Аршиновой.
Все части будут храниться в специальных сейф-пакетах до окончания голосования, когда они будут соединены, а блокчейн опубликован на сайте PG.ER.RU. Это позволит всем желающим проверить корректность подсчета голосов и обезопасить процесс от внешнего вмешательства.
Также сообщается, что конкуренция кандидатов беспрецедентно высока, а регистрация на предварительное голосование уже пройдена более чем 2 миллионами избирателей.
«Единая Россия» запустила работу ситуационного центра предварительного голосования. Консультировать избирателей будут юристы и айтишники.
Напомним, избиратели могут зарегистрироваться на сайте PG.ER.RU до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Голосование пройдет по всей России. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней.