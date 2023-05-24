Губернатор поблагодарил представителей МСП за работу

«Недавно мы подводили итоги пяти лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям – ВРП, производительность, инвестиции – темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось, несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому, что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты», – подчеркнул Андрей Травников.