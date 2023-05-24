Ирине Шейк 37 лет, но возраст не останавливает ее от желания эпатировать публику. Как пишут Новые Известия, для посещения одного из мероприятий недавно она выбрала платье от Gucci, которое выглядит не как платье, а как белье, прикрывая тело не более, чем купальник.