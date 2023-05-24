Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ирине Шейк 37 лет, но возраст не останавливает ее от желания эпатировать публику. Как пишут Новые Известия, для посещения одного из мероприятий недавно она выбрала платье от Gucci, которое выглядит не как платье, а как белье, прикрывая тело не более, чем купальник.
Тина Канделаки сравнила Ирину Шейк с американской актрисой Джулией Фокс, так же заявившейся на вечеринку в Каннах в прозрачном платье без бюстгальтера, причем, по мнению Канделаки, Шейк одевается тоньше и продуманнее стилистически, чем Джулия Фокс.
Комментарии к фотографиям Ирины с церемонии награждения в Каннах не одобряют ее выбор наряда. В основном комментаторы пишут, что это церемония, а не выход эскортниц, что Ирина уже не в том возрасте, чтобы светить прелестями.
"Эти трусы и бра не тянут даже на коктейльный наряд, а ведь церемония награждения - это светское мероприятие!" - таких комментариев, призывающих супермодель к более приличным нарядам под фотографиями больше всего.