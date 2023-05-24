atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Изображение материала

Ирина Шейк явилась в трусах на церемонию награждения в Каннах

24 мая 2023, 07:34
Фото: newizv.ru
Наряды Ирины Шейк в Каннах шокируют даже видавшую виды публику
Даже видавшая многое публика церемонии награждения в Каннах была шокирована появлением в трусах Ирины Шейк. На самом деле, это платье от Gucci, но выглядит оно как абсолютно прозрачная сетка, надетая поверх белья.

Ирине Шейк 37 лет, но возраст не останавливает ее от желания эпатировать публику. Как пишут Новые Известия, для посещения одного из мероприятий недавно она выбрала платье от Gucci, которое выглядит не как платье, а как белье, прикрывая тело не более, чем купальник.

Тина Канделаки сравнила Ирину Шейк с американской актрисой Джулией Фокс, так же заявившейся на вечеринку в Каннах в прозрачном платье без бюстгальтера, причем, по мнению Канделаки, Шейк одевается тоньше и продуманнее стилистически, чем Джулия Фокс.

Наряд Ирины Шейк на церемонии награждения в Каннах был не более закрытым, чем купальник.Наряд Ирины Шейк на церемонии награждения в Каннах был не более закрытым, чем купальник.
Наряд Ирины Шейк на церемонии награждения в Каннах был не более закрытым, чем купальник.
Фото: newizv.ru

Комментарии к фотографиям Ирины с церемонии награждения в Каннах не одобряют ее выбор наряда. В основном комментаторы пишут, что это церемония, а не выход эскортниц, что Ирина уже не в том возрасте, чтобы светить прелестями. 

"Эти трусы и бра не тянут даже на коктейльный наряд, а ведь церемония награждения - это светское мероприятие!" - таких комментариев, призывающих супермодель к более приличным нарядам под фотографиями больше всего.

#Ольга Храмушкина#Модель#Мероприятие#Gucci#Общество#Новосибирск#Ирина Шейк
Подпишитесь
Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц
Сегодня, 05:31
Откажитесь от воздушных шаров на выпускные: минприроды предлагает альтернативы
Сегодня, 03:30
Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая
Сегодня, 04:33
НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 03:02
В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия
Сегодня, 01:21
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Вчера, 06:15