Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:03
Как сообщает департамент строительства городской администрации Новосибирска, в микрорайоне «Просторный» в Кировском районе ГК «Дискус» были выданы разрешения на строительство 92 жилых домов. На данный момент строительство шести из них еще соверешнно не начато, 86 домов ввели в эксплуатацию, из них четыре не готовы к заселению жильцов, пишет infopro54.ru.
Как сообщил Алексей Кондратьев, руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, еще четыре корпуса на жилмассиве «Просторный» возведены, и два из них уже заселены. Документы на эти четыре дома готовятся. Есть еще два дома с готовностью 97-98%, для того чтобы завершить их строительство, необходимо вложить денежные средства в общей сумме около 30 млн рублей.
Намного хуже дела в Октябрьском районе, где компания строила жилмассив «Плющихинский-2». Было выдано 63 разрешения на возведение домов, из них построен 21 дом, а в эксплуатацию из построенных домов введено 20. Еще 19 зданий находятся на разных стадиях строительства — в основном возведены коробки, но не выполнены фасадные работы и прокладка сетей.
Финансирование этих объектов пока остается под вопросом, так как соответствующие документы находятся в Следственном комитете в рамках уголовного дела. Несмотря на это, мы знаем, что люди уже приобрели жилье в этом микрорайоне, — заявил заместитель главы администрации Новосибирска.
Покупатели жилой недвижимости, которые юридически являются пайщиками, в случае заморозки строительства становятся пострадавшими дольщиками. По словам Алексея Кондратьева, на данный момент 19-20 корпусов находятся в различных стадиях строительства, каждый из которых рассчитан примерно на 100 человек. То есть, более 2000 людей ожидают завершения строительства объектов жилой недвижимости и получения квартир.
У части домов проблемы с тем, что застройщик самостоятельно подключил их к сетям, не получив технического разрешения от «Горводоканала». Непонятным остается размер убытков, по поводу которых компания «Дискус» судилась с «Горводоканалом», считая, что по воде возникла переплата, тогда как «Горводоканал» считал, что «Дискус» является должником. Аналогичная история с теплосетями возникла на микрорайоне «Плющихинский». Кроме того, благоустраивать эти микрорайоны придется из городского бюджета.
Судя по датам графика строительства оставшихся жилых домов ГК «Дискус», 2 корпуса в Кировском районе планируется сдать в июне, а еще 2 — этой осенью. В мэрии надеются, что 19 домов в Октябрьском районе будут полностью завершены и переданы в эксплуатацию до конца 2023 года. На заседании комиссии горсовета по градостроительству не было Алексея Джулая, который входит в состав комиссии, хотя табличка с его именем на заседании была.
Судебные разбирательства были постоянной реальностью ГК «Дискус», одни дела и споры завершались, но почти сразу же открывались другие.