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Мэрия не раскрыла секрет «Дискуса»: сколько пайщиков вложились в квартиры застройщика

24 мая 2023, 03:01
Фото: atas.info
Микрорайон "Плющихинский" в Новосибирске
Депутаты Горсовета Новосибирска рассмотрели план сдачи в эксплуатацию домов ГК «Дискус» — они считают, что по этому плану можно достроить уже начатые корпуса. Но количество домов на стадии проекта, за которые уже получены деньги пайщиков, выяснить затруднительно.

Часть домов все еще на стадии котлована или проекта

Как сообщает департамент строительства городской администрации Новосибирска, в микрорайоне «Просторный» в Кировском районе ГК «Дискус» были выданы разрешения на строительство 92 жилых домов. На данный момент строительство шести из них еще соверешнно не начато, 86 домов ввели в эксплуатацию, из них четыре не готовы к заселению жильцов, пишет infopro54.ru.

Как сообщил Алексей Кондратьев, руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, еще четыре корпуса на жилмассиве «Просторный» возведены, и два из них уже заселены. Документы на эти четыре дома готовятся. Есть еще два дома с готовностью 97-98%, для того чтобы завершить их строительство, необходимо вложить денежные средства в общей сумме около 30 млн рублей.

Намного хуже дела в Октябрьском районе, где компания строила жилмассив «Плющихинский-2». Было выдано 63 разрешения на возведение домов, из них построен 21 дом, а в эксплуатацию из построенных домов введено 20. Еще 19 зданий находятся на разных стадиях строительства — в основном возведены коробки, но не выполнены фасадные работы и прокладка сетей.

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Более 2000 человек ждут завершения строительства домов

Финансирование этих объектов пока остается под вопросом, так как соответствующие документы находятся в Следственном комитете в рамках уголовного дела. Несмотря на это, мы знаем, что люди уже приобрели жилье в этом микрорайоне, — заявил заместитель главы администрации Новосибирска.

Покупатели жилой недвижимости, которые юридически являются пайщиками, в случае заморозки строительства становятся пострадавшими дольщиками. По словам Алексея Кондратьева, на данный момент 19-20 корпусов находятся в различных стадиях строительства, каждый из которых рассчитан примерно на 100 человек. То есть, более 2000 людей ожидают завершения строительства объектов жилой недвижимости и получения квартир.

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Новые старые проблемы

У части домов проблемы с тем, что застройщик самостоятельно подключил их к сетям, не получив технического разрешения от «Горводоканала». Непонятным остается размер убытков, по поводу которых компания «Дискус» судилась с «Горводоканалом», считая, что по воде возникла переплата, тогда как «Горводоканал» считал, что «Дискус» является должником. Аналогичная история с теплосетями возникла на микрорайоне «Плющихинский». Кроме того, благоустраивать эти микрорайоны придется из городского бюджета.

Судя по датам графика строительства оставшихся жилых домов ГК «Дискус», 2 корпуса в Кировском районе планируется сдать в июне, а еще 2 — этой осенью. В мэрии надеются, что 19 домов в Октябрьском районе будут полностью завершены и переданы в эксплуатацию до конца 2023 года. На заседании комиссии горсовета по градостроительству не было Алексея Джулая, который входит в состав комиссии, хотя табличка с его именем на заседании была.

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Судебные разбирательства были постоянной реальностью ГК «Дискус», одни дела и споры завершались, но почти сразу же открывались другие.

#Ольга Храмушкина#Дискус#Строительство#Суд#Дольщики#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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