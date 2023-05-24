Судя по датам графика строительства оставшихся жилых домов ГК «Дискус», 2 корпуса в Кировском районе планируется сдать в июне, а еще 2 — этой осенью. В мэрии надеются, что 19 домов в Октябрьском районе будут полностью завершены и переданы в эксплуатацию до конца 2023 года. На заседании комиссии горсовета по градостроительству не было Алексея Джулая, который входит в состав комиссии, хотя табличка с его именем на заседании была.