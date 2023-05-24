Наглые подростки бьют пенсионеров на «Золотой Ниве» в Новосибирске

Неадекватная молодежь вызвала возмущение у новосибирцев. «Если бы при мне пинали пожилых, сразу бы получили затрещину», - заявила Татьяна Сахарова. «Думаю, они скоро получат за свой беспредел», - считает пользователь под псевдонимом Роман Юрьевич. «Дети каменных джунглей», - подметила Анна Никифорова.