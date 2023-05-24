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Наглые подростки бьют пенсионеров на «Золотой Ниве» в Новосибирске

24 мая 2023, 10:13

В Новосибирске наглые подростки бьют пенсионеров

В микрорайоне «Золотая Нива» появились неуправляемые подростки. Юнцы оскорбляют прохожих и избивают пенсионеров.
«Группа малолеток терроризирует людей. Засыпают оскорблениями и угрозами, пинают пожилых женщин, нападают на подвыпивших жильцов. Управы на них нет никакой!», - гласит возмущенный пост в паблике «Подслушано Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что к подросткам неоднократно применялись меры воздействия, но они не принесли никакого результата. Несовершеннолетние целыми днями курят вейп, матерятся и задирают прохожих.

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Неадекватная молодежь вызвала возмущение у новосибирцев. «Если бы при мне пинали пожилых, сразу бы получили затрещину», - заявила Татьяна Сахарова. «Думаю, они скоро получат за свой беспредел», - считает пользователь под псевдонимом Роман Юрьевич. «Дети каменных джунглей», - подметила Анна Никифорова.

В полиции уже отреагировали на произошедшее.

«По выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводятся проверочные мероприятия. Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции устанавливают личности несовершеннолетних и все обстоятельства», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Подростки#Соцсети
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