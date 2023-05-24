Наглые подростки бьют пенсионеров на «Золотой Ниве» в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
«Группа малолеток терроризирует людей. Засыпают оскорблениями и угрозами, пинают пожилых женщин, нападают на подвыпивших жильцов. Управы на них нет никакой!», - гласит возмущенный пост в паблике «Подслушано Золотая Нива» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что к подросткам неоднократно применялись меры воздействия, но они не принесли никакого результата. Несовершеннолетние целыми днями курят вейп, матерятся и задирают прохожих.
Неадекватная молодежь вызвала возмущение у новосибирцев. «Если бы при мне пинали пожилых, сразу бы получили затрещину», - заявила Татьяна Сахарова. «Думаю, они скоро получат за свой беспредел», - считает пользователь под псевдонимом Роман Юрьевич. «Дети каменных джунглей», - подметила Анна Никифорова.
В полиции уже отреагировали на произошедшее.
«По выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводятся проверочные мероприятия. Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции устанавливают личности несовершеннолетних и все обстоятельства», - рассказали в пресс-службе ведомства.