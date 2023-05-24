Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
На 2023/2024 учебный год НГУ выделено 1364 бюджетных места, для сравнения - в прошлом году их было 1336, то есть в будущем учебном году будет на 28 бюджетных мест больше. В 2022/2023 учебном году в НГУ было 736 платных места, в этом году их количество еще уточняется.
Самое большое количество бюджетных мест на механико-математическом факультете - 235. На факультете естественных наук на бюджете будут учиться 230 студентов, на факультете информационных технологий - 185, на физическом факультете - 170, на экономическом факультете - 149.
В Гуманитарном институте НГУ 130 бюджетных мест распределятся следующим образом:
Институт философии и права НГУ летом 2023 года примет 32 студента-первокурсника на бюджет, из них 20 на юриспруденцию и 12 на философию. На геолого-геофизическом факультете выделено 85 бюджетных мест, в Институте интеллектуальной робототехники будут учиться 70 бюджетников.
Институт медицины и психологии В. Зельмана подготовил места для 75 бюджетников - 60 по направлению Лечебное дело и 15 по направлению Психология.
Пресс-служба НГТУ сообщила количество бюджетных мест в 2023-2024 учебном году.