На 2023/2024 учебный год НГУ выделено 1364 бюджетных места, для сравнения - в прошлом году их было 1336, то есть в будущем учебном году будет на 28 бюджетных мест больше. В 2022/2023 учебном году в НГУ было 736 платных места, в этом году их количество еще уточняется.