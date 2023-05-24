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НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности

24 мая 2023, 03:02
Фото: 1MI
В НГУ бюджетных мест примерно в два раза больше, чем платных.

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Как сообщает руководитель пресс-службы НГУ Алина Ершова бюджетных мест в этом году будет чуть больше, чем в прошлом, информация о платных местах появится позднее.

На 2023/2024 учебный год НГУ выделено 1364 бюджетных места, для сравнения - в прошлом году их было 1336, то есть в будущем учебном году будет на 28 бюджетных мест больше. В 2022/2023 учебном году в НГУ было 736 платных места, в этом году их количество еще уточняется.

Самое большое количество бюджетных мест на механико-математическом факультете - 235. На факультете естественных наук на бюджете будут учиться 230 студентов, на факультете информационных технологий - 185, на физическом факультете - 170, на экономическом факультете - 149.

В Гуманитарном институте НГУ 130 бюджетных мест распределятся следующим образом:

    • Востоковедение и африканистика: 25
    • Журналистика. Современные медиатехнологии: 20
    • Филология: 20
    • Лингвистика: 18
    • Фундаментальная и прикладная лингвистика: 20
    • История: 30

Институт философии и права НГУ летом 2023 года примет 32 студента-первокурсника на бюджет, из них 20 на юриспруденцию и 12 на философию. На геолого-геофизическом факультете выделено 85 бюджетных мест, в Институте интеллектуальной робототехники будут учиться 70 бюджетников.

Институт медицины и психологии В. Зельмана подготовил места для 75 бюджетников - 60 по направлению Лечебное дело и 15 по направлению Психология.

Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
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Пресс-служба НГТУ сообщила количество бюджетных мест в 2023-2024 учебном году.

#Ольга Храмушкина#Студенты#Вузы#НГУ#Образование#Новосибирск#Новосибирская область
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