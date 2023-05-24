Новосибирец поймал удар током на удочку

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
«Рядом с водоемом проходит линия электропередач. Во время рыбалки мужчина задел провода, так как удочка длинная, и получил удар током. Сейчас по данному факту проводится проверка», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.
Тело пожилого мужчины было обнаружено в Дзержинском районе. По предварительной версии, семидесятилетний рыбак скончался на месте от поражения электрическим током.
Следователями проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.