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Новосибирец поймал удар током на удочку

24 мая 2023, 07:03
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Рыбак скончался на месте

В Новосибирске рыбака ударило током через удочку

В Новосибирске произошел трагический инцидент. Рыбак умудрился получить удар электрическим током в разгар привычного отдыха.
«Рядом с водоемом проходит линия электропередач. Во время рыбалки мужчина задел провода, так как удочка длинная, и получил удар током. Сейчас по данному факту проводится проверка», - рассказала корреспонденту Atas.info руководитель пресс-службы СУ СК по Новосибирской области Елена Коновалова.

Тело пожилого мужчины было обнаружено в Дзержинском районе. По предварительной версии, семидесятилетний рыбак скончался на месте от поражения электрическим током.

Следователями проведен осмотр места происшествия и назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Рыбалка#Рыбак#Гибель#Следственный комитет
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