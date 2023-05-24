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Новосибирский рэпер DAVA выпустил клип на песню про любовь

24 мая 2023, 11:56
Фото: wikipedia.org
Музыкант решил спеть о любви

Новосибирский рэпер DAVA выпустил новый клип на песню про любовь

Блогер и хип-хоп-исполнитель DAVA (Давид Манукян) выпустил новую песню «Ориентиры», посвященную болезненной разлуке с любимым человеком. Премьера клипа уже состоялась на видеохостинге YouTube.

Как сообщает «НГС Новосибирск», премьера клипа состоялась 23 мая и уже за сутки ролик набрал 32 тысячи просмотров. В сбемках ролика приняла участие танцовщица Вера Бондарева. В «Ориентирах» хореографические моменты являются дополнительным акцентом и важной визуальной частью для понимания сути песни. Стоит отметить, что Давид Манукян тоже является профессиональным танцором.

Кроме того, DAVA предложил поклонникам поучаствовать в розыгрыше, главным призом которого станет участие в съемках нового клипа певца в Сочи. Соответствующую акцию рэпер уже запустил в своих аккаунтах в социальных сетях.

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