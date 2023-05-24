Новосибирский рэпер DAVA выпустил клип на песню про любовь

Как сообщает «НГС Новосибирск», премьера клипа состоялась 23 мая и уже за сутки ролик набрал 32 тысячи просмотров. В сбемках ролика приняла участие танцовщица Вера Бондарева. В «Ориентирах» хореографические моменты являются дополнительным акцентом и важной визуальной частью для понимания сути песни. Стоит отметить, что Давид Манукян тоже является профессиональным танцором.