Новосибирский рэпер DAVA выпустил клип на песню про любовь

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как сообщает «НГС Новосибирск», премьера клипа состоялась 23 мая и уже за сутки ролик набрал 32 тысячи просмотров. В сбемках ролика приняла участие танцовщица Вера Бондарева. В «Ориентирах» хореографические моменты являются дополнительным акцентом и важной визуальной частью для понимания сути песни. Стоит отметить, что Давид Манукян тоже является профессиональным танцором.
Кроме того, DAVA предложил поклонникам поучаствовать в розыгрыше, главным призом которого станет участие в съемках нового клипа певца в Сочи. Соответствующую акцию рэпер уже запустил в своих аккаунтах в социальных сетях.