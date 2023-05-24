Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:34
Первая официальная информация о мужчине, подозреваемом в надругательстве над девочками 10 и 12 лет в гаражах возле станции «Сеятель» в Новосибирске появилась на сайте Советского суда 23 мая 2023. Ранее сообщений от правоохранительных органов о преступлении, потрясшем Новосибирск не поступало. По-прежнему, нет официальных подтверждений – участвовал ли обвиняемый в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», как об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Но теперь известно, что делом занимается следователь следственного отдела по Советскому району СУ СК РФ по НСО. Подтвердился и возраст арестованного: Baza сообщила, что ему 42 года. На сайте суда указано, что он 1981 года рождения.
Статья, по которой он обвиняется: п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Это «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении несовершеннолетних», не достигших 14 лет. Пункт «б» означает, что сексуальные действия были совершены в отношении двух и более детей.
Судебное заседание 23.05.2023 проводилось в закрытом режиме, с учетом характера и тяжести преступления, и сведений о личности обвиняемого. Он отправлен в СИЗО до 20 июня 2023.
Ранее в СМИ просочилась информация, что девочек подкараулил у школы мужчина в камуфляжной военной форме. Увел в гаражи и совершил сексуальные действия, угрожая гранатой и пистолетом. Потрясенные дети рассказали о случившемся родителям.
Telegram-канал Baza, сначала сообщил, что на преступнике замечен шеврон, напоминающий эмблему ЧВК «Вагнер». Так как официальной информации оперативно не прозвучало, новосибирцы в соцсетях обсуждают действительно ли преступление мог совершить «вагнеровец»? «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Это комментарии из паблика «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».
Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что якобы преступление совершил некий Сергей Ш., который после окончание контракта с ЧВК «Вагнер», вернулся в Новосибирск из зоны СВО. А «Вести «Новосибирск» сообщили, что подозреваемый сознался в преступлении и указал место, куда отвел девочек.
Официальная информация от СУ СК РФ от НСО до сих пор не опубликована.