atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Изображение материала

Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц

24 мая 2023, 05:31
Фото: 1MI
Суд отправил обвиняемого в СИЗО
Обвиняемый в насилии над двумя девочками 42-летний мужчина в камуфляжной форме взят под стражу судом Советского района Новосибирска. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Первая официальная информация о мужчине, подозреваемом в надругательстве над девочками 10 и 12 лет в гаражах возле станции «Сеятель» в Новосибирске появилась на сайте Советского суда 23 мая 2023. Ранее сообщений от правоохранительных органов о преступлении, потрясшем Новосибирск не поступало. По-прежнему, нет официальных подтверждений – участвовал ли обвиняемый в СВО в рядах ЧВК «Вагнер», как об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Но теперь известно, что делом занимается следователь следственного отдела по Советскому району СУ СК РФ по НСО. Подтвердился и возраст арестованного: Baza сообщила, что ему 42 года. На сайте суда указано, что он 1981 года рождения.

Статья, по которой он обвиняется: п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ. Это «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении несовершеннолетних», не достигших 14 лет. Пункт «б» означает, что сексуальные действия были совершены в отношении двух и более детей.

Что известно о педофиле в камуфляжной форме, надругавшемся над девочками
Узнать подробнее

Судебное заседание 23.05.2023 проводилось в закрытом режиме, с учетом характера и тяжести преступления, и сведений о личности обвиняемого. Он отправлен в СИЗО до 20 июня 2023. 

Ранее в СМИ просочилась информация, что девочек подкараулил у школы мужчина в камуфляжной военной форме. Увел в гаражи и совершил сексуальные действия, угрожая гранатой и пистолетом. Потрясенные дети рассказали о случившемся родителям.

Telegram-канал Baza, сначала сообщил, что на преступнике замечен шеврон, напоминающий эмблему ЧВК «Вагнер». Так как официальной информации оперативно не прозвучало, новосибирцы в соцсетях обсуждают действительно ли преступление мог совершить «вагнеровец»? «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Это комментарии из паблика «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».

«Шеврон любой псих нацепит»: новосибирцы не верят в изнасилование девочек военным
Узнать подробнее

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что якобы преступление совершил некий Сергей Ш., который после окончание контракта с ЧВК «Вагнер»,  вернулся в Новосибирск из зоны СВО. А «Вести «Новосибирск» сообщили, что подозреваемый сознался в преступлении и указал место, куда отвел девочек.

Официальная информация от СУ СК РФ от НСО до сих пор не опубликована.

Читайте также:
Сотни могил с символикой ЧВК "Вагнер" появились на Гусинобродском кладбищеКак, где, за что выплачивают компенсации близким погибших вагнеровцев в НовосибирскеЧто написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
#ЧВК "Вагнер"#Суд#Изнасилование#Дети#Сизо#Криминал#Новосибирск#18+#Мужчина надругался над девочками в Новосибирске
Подпишитесь
Откажитесь от воздушных шаров на выпускные: минприроды предлагает альтернативы
Сегодня, 03:30
Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая
Сегодня, 04:33
НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 03:02
В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия
Сегодня, 01:21
Мэр Новосибирска Локоть выступил в суде: его зама обвиняют в клевете на Савельева
Вчера, 06:15