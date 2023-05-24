Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц

Telegram-канал Baza, сначала сообщил, что на преступнике замечен шеврон, напоминающий эмблему ЧВК «Вагнер». Так как официальной информации оперативно не прозвучало, новосибирцы в соцсетях обсуждают действительно ли преступление мог совершить «вагнеровец»? «Шеврон любой псих мог нацепить, так что картинка бойца Вагнера тут не уместна»; «Увы, у вагнеровцев такая репутация, что легко верится, что это был один их них». Это комментарии из паблика «Инцидент Новосибирск» «ВКонтакте».