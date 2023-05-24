Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Как заявил глава министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, ведомство внимательно следит за новостями, связанными с активами покинувшей российский рынок IKEA. Однако по поводу судьбы новосибирского имущественного комплекса никаких переговоров пока не велось. Торговые помещения стоят закрытыми, и претендентов на их использование пока нет. Так Гончаров прокомментировал возможность открытия магазина арабской сети Home Box в Новосибирске на площадях, которые ранее занимала IKEA.
Ранее сообщалось, что место шведского концерн в Новосибирске может занять белорусская сеть Swed House. Однако пока экспансия этого бренда на российский рынок ограничивается открытием одного магазина в Москве, сообщает портал BFM-Новосибирск.