Как заявил глава министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, ведомство внимательно следит за новостями, связанными с активами покинувшей российский рынок IKEA. Однако по поводу судьбы новосибирского имущественного комплекса никаких переговоров пока не велось. Торговые помещения стоят закрытыми, и претендентов на их использование пока нет. Так Гончаров прокомментировал возможность открытия магазина арабской сети Home Box в Новосибирске на площадях, которые ранее занимала IKEA.