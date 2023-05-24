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Открытие арабского аналога IKEA в Новосибирске прокомментировал Минпромторг

24 мая 2023, 06:06
Фото: 1MI
Шведский концерн ушел из России после начала СВО

В Новосибирске Минпромторг высказался о возможном открытии арабского аналога IKEA

Арабская сеть магазинов товаров для дома Home Box намерена открыть свои магазины в российских городах-миллионниках. По информации сети, переговоры с партнерами уже идут

Как заявил глава министерства промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, ведомство внимательно следит за новостями, связанными с активами покинувшей российский рынок IKEA. Однако по поводу судьбы новосибирского имущественного комплекса никаких переговоров пока не велось. Торговые помещения стоят закрытыми, и претендентов на их использование пока нет. Так Гончаров прокомментировал возможность открытия магазина арабской сети Home Box в Новосибирске на площадях, которые ранее занимала IKEA.

Ранее сообщалось, что место шведского концерн в Новосибирске может занять белорусская сеть Swed House. Однако пока экспансия этого бренда на российский рынок ограничивается открытием одного магазина в Москве, сообщает портал BFM-Новосибирск.

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#Гипермаркет#Открытие#Экономика
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