atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

В Новосибирске отменили салют на День города-2023

24 мая 2023, 08:45
Фото: 1MI
Салют будут устраивать только раз в году, на 9 мая
В ходе торжеств по случаю 130-летия Новосибирска не будут устраивать традиционный фейерверк, который всегда завершал празднование Дня города

Мэрия Новосибирска не будет организовывать большой салют во время праздничных тожеств, посвященных Дню города и 130-летнию с момента его основания. Как завила вице-мэр Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентства ТАСС, власти приняли решение устраивать фейерверк только в День победы 9 мая. Кроме того, по словам чиновницы, мэрия не исключает проведение салюта по случаю окончания спецоперации на Украине.

Единственный небольшой фейерверк, который фигурирует в плане мероприятий, посвященных празднованию Дня города 25 июня, будет запущен с плавучей конструкции в форме юбилейного торта. Эту конструкцию пустят по Оби вдоль Михайловской набережной, добавила Терешкова.

Читайте также:
Известных артистов отказались приглашать на День города в НовосибирскеВ Новосибирске на День города-2023 закроют Первомайский скверУкрасят цветами: в Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной на День города
#Салют#День города#2023#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Обвиняемый в насилии над девочками мужчина арестован судом в Новосибирске на месяц
Сегодня, 05:31
Елена Новосельцева, впавшая в кому на Бали, умерла в Новосибирске 22 мая
Сегодня, 04:33
НГУ объявил количество бюджетных мест летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 03:02
В Новосибирске увольняют главного борца с коррупцией из-за утраты доверия
Сегодня, 01:21
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
Сегодня, 08:17