Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Мэрия Новосибирска не будет организовывать большой салют во время праздничных тожеств, посвященных Дню города и 130-летнию с момента его основания. Как завила вице-мэр Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентства ТАСС, власти приняли решение устраивать фейерверк только в День победы 9 мая. Кроме того, по словам чиновницы, мэрия не исключает проведение салюта по случаю окончания спецоперации на Украине.
Единственный небольшой фейерверк, который фигурирует в плане мероприятий, посвященных празднованию Дня города 25 июня, будет запущен с плавучей конструкции в форме юбилейного торта. Эту конструкцию пустят по Оби вдоль Михайловской набережной, добавила Терешкова.