Мэрия Новосибирска не будет организовывать большой салют во время праздничных тожеств, посвященных Дню города и 130-летнию с момента его основания. Как завила вице-мэр Анна Терешкова в ходе пресс-конференции в агентства ТАСС, власти приняли решение устраивать фейерверк только в День победы 9 мая. Кроме того, по словам чиновницы, мэрия не исключает проведение салюта по случаю окончания спецоперации на Украине.