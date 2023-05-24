Вход в новосибирский зоопарк сделают бесплатным

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
«Наконец-то ушла пандемия и можно проводить мероприятия с участием детей. С 10 часов юные посетители смогут посетить зоопарк бесплатно», - рассказала во время пресс-конференции, посвященной Дню Города, вице-мэр администрации Новосибирска Анна Терешкова.
Также множество мероприятий для детей будет организовано и в самом Новосибирском зоопарке. Подробности пока не называются, но многие акции для несовершеннолетних могут носить активный характер. Кроме того, для юных новосибирцев с утра запустят детскую железную дорогу.
Бесплатный вход в зоопарк и открытие детской железной дороги станут подготовительным этапом к празднованию Дня Города. В этом году Новосибирску исполнится 130 лет, начало праздничных мероприятий намечено на 24 июня.