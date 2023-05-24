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Вход в новосибирский зоопарк сделают бесплатным

24 мая 2023, 09:11
Фото: Официальная страница Новосибирского зоопарка «ВКонтакте»
Для детей создадут активные мероприятия

1 июня новосибирский зоопарк станет бесплатным для детей

1 июня вход для детей в новосибирский зоопарк сделают бесплатным. Это связано с Международным днем защиты детей.
«Наконец-то ушла пандемия и можно проводить мероприятия с участием детей. С 10 часов юные посетители смогут посетить зоопарк бесплатно», - рассказала во время пресс-конференции, посвященной Дню Города, вице-мэр администрации Новосибирска Анна Терешкова.

Также множество мероприятий для детей будет организовано и в самом Новосибирском зоопарке. Подробности пока не называются, но многие акции для несовершеннолетних могут носить активный характер. Кроме того, для юных новосибирцев с утра запустят детскую железную дорогу.

Бесплатный вход в зоопарк и открытие детской железной дороги станут подготовительным этапом к празднованию Дня Города. В этом году Новосибирску исполнится 130 лет, начало праздничных мероприятий намечено на 24 июня.

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#Новосибирск#Город#Анна Терешкова#Александр Ляхов#День города#Дети#Новосибирский зоопарк#Терешкова
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