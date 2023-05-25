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Бабушка из Татарского района покорила столичное жюри Машей Распутиной

25 мая 2023, 09:31
Фото: VN.ru
Пенсионерка полностью порвала шаблон выступления

Жительница Новосибирской области прошла в финал шоу благодаря Маше Распутиной

Жительница села Дмитриевка Светлана Цвиглер прошла в финал шоу «Ты супер 60+» на НТВ. Пенсионерка смогла полностью порвать шаблон выступления.

Как сообщает VN.ru, Светлана Цвиглер начала свое выступление с горлового пения, а затем исполнила композицию Маши Распутиной «Я родилась в Сибири». В заключение бодрая бабушка спокойно села на шпагат.

Члены жюри были в восторге от выступления и забросали сибирячку комплиментами. Стас Пьеха сравнил ее с «катапультой», а Ирина Дубцова позавидовала хорошей физической форме. В итоге Светлана Цвиглер прошла в финал.

Стоит отметить, что уроженка Ханты-Мансийска не первый раз участвует в творческих конкурсах. В 2014 году женщина участвовала в фестивале «На волне шансона» в Твери памяти Михаила Круга и получила диплом за лучший дебют. В селе Дмитриевка творческая пенсионерка поет в коллективе художественной самодеятельности при местном Доме культуры.

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#Новосибирская область#Культура#Телевидение#Шоу#Песня#Пенсионер
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