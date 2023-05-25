Бабушка из Татарского района покорила столичное жюри Машей Распутиной

Стоит отметить, что уроженка Ханты-Мансийска не первый раз участвует в творческих конкурсах. В 2014 году женщина участвовала в фестивале «На волне шансона» в Твери памяти Михаила Круга и получила диплом за лучший дебют. В селе Дмитриевка творческая пенсионерка поет в коллективе художественной самодеятельности при местном Доме культуры.