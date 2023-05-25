Бабушка из Татарского района покорила столичное жюри Машей Распутиной

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как сообщает VN.ru, Светлана Цвиглер начала свое выступление с горлового пения, а затем исполнила композицию Маши Распутиной «Я родилась в Сибири». В заключение бодрая бабушка спокойно села на шпагат.
Члены жюри были в восторге от выступления и забросали сибирячку комплиментами. Стас Пьеха сравнил ее с «катапультой», а Ирина Дубцова позавидовала хорошей физической форме. В итоге Светлана Цвиглер прошла в финал.
Стоит отметить, что уроженка Ханты-Мансийска не первый раз участвует в творческих конкурсах. В 2014 году женщина участвовала в фестивале «На волне шансона» в Твери памяти Михаила Круга и получила диплом за лучший дебют. В селе Дмитриевка творческая пенсионерка поет в коллективе художественной самодеятельности при местном Доме культуры.