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День города Новосибирска-2023: полная программа празднования, кто из звезд выступит

25 мая 2023, 01:37
Фото: atas.info
Стала известна программа празднования Дня Новосибирска-2023

В Новосибирске озвучили программу празднования Дня города-2023

В честь 130-летнего юбилея Новосибирска на выходных 24 и 25 июня запланированы различные праздничные программы на нескольких площадках мегаполиса. Какие концерты пройдут, кто из звезд выступит, рассказала вице-мэр Анна Терешкова во время пресс-конференции ТАСС.

Программа празднования Дня города Новосибирска 24 июня 2023:

Открытие праздника начнется 24 июня в 17:00 на Красном проспекте с плац-парада духовых оркестров из разных городов России. На улице Ленина можно будет посетить Международный фестиваль цветов.

В это время в новом парке «Арена» у ЛДС пройдет VK Fest, где выступит для новосибирцев рэпер Баста. Также на территории парка откроются площадки для скейтеров и граффитистов.

Программа празднования Дня города Новосибирска 25 июня 2023:

В воскресенье, 25 июня, на Михайловской набережной начнется традиционная зарядка с олимпийскими чемпионами. А в рамках проекта «Город танцует» пройдет открытие этого мероприятия и выступление танцоров Егора Дружинина и Александра Тронова.

Также состоится акция «Город поёт», где жители исполнят песни советского кинематографа. А в течение дня стартует фестиваль «Сибирская кухня», в рамках которого попытаются установить мировой рекорд по приготовлению биточков из сибирской щуки.

Юбилей города завершится выступлениями духовых оркестров. А вот залпов салюта в этот раз не будет.

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