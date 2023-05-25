День города Новосибирска-2023: полная программа празднования, кто из звезд выступит

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Published Сегодня, 01:37
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Открытие праздника начнется 24 июня в 17:00 на Красном проспекте с плац-парада духовых оркестров из разных городов России. На улице Ленина можно будет посетить Международный фестиваль цветов.
В это время в новом парке «Арена» у ЛДС пройдет VK Fest, где выступит для новосибирцев рэпер Баста. Также на территории парка откроются площадки для скейтеров и граффитистов.
В воскресенье, 25 июня, на Михайловской набережной начнется традиционная зарядка с олимпийскими чемпионами. А в рамках проекта «Город танцует» пройдет открытие этого мероприятия и выступление танцоров Егора Дружинина и Александра Тронова.
Также состоится акция «Город поёт», где жители исполнят песни советского кинематографа. А в течение дня стартует фестиваль «Сибирская кухня», в рамках которого попытаются установить мировой рекорд по приготовлению биточков из сибирской щуки.
Юбилей города завершится выступлениями духовых оркестров. А вот залпов салюта в этот раз не будет.