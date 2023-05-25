«Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге» стартовали в Питере

В рамках проекта новосибирцы продемонстрируют жителям северной столицы культурный потенциал нашего региона и познакомят с лучшими коллективами и проектами, которыми Новосибирская область гордится. Дни культуры, организованные властями Новосибирской области и северной столицы, являются важным событием в жизни нашего региона и города на Неве. Жители и гости Санкт-Петербурга могут заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на Набережной реки Мойка. Точно такая же дверь появилась и у новосибирского Краеведческого музея – открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.