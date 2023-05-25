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Глава азербайджанской диаспоры Бабаев ответил на ролик про Хилокский рынок

25 мая 2023, 12:02
Фото: atas.info
Азербайджанская диаспора готова помочь в решении конфликта с мигрантами

Глава азербайджанской диаспоры Бабаев ответил на ролик о Хилокском рынке

Глава азербайджанской диаспоры в Новосибирской области Расим Бабаев отреагировал на ролик, авторы которого выразили недовольство мигрантами с Хилокского рынка. Причиной стала недавняя массовая драка между сезонными рабочими.
«Думаю, что говорящие на видео, никакого отношения к Хилокскому рынку не имеют. Это не международный скандал. Причина может заключаться в конкуренции, ведь рядом находится торговый комплекс», - цитирует Расима Бабаева Сиб.фм.

Также председатель азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска и член координационного совета при городской мэрии заявил о готовности помочь в урегулировании разгорающегося конфликта. В частности, представители диаспоры могут организовать патрулирование улиц Малыгина и Хилокской вместе с местными жителями. Предложение уже направлено в соответствующие структуры.

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Отдельно Расим Бабаев предложил организовать встречу с авторами видеоролика.

«Пусть они выйдут на меня и мы проведем встречу за круглым столом. Поговорим, чтобы погасить негатив. Мы готовы сотрудничать и общаться в культурной форме», - заявил Бабаев.

Видеоролик появился 21 мая после массового побоища мигрантов на улице Хилокской. В нем сообщалось о многочисленных случаях насилия со стороны иностранцев и откровенной ненависти к коренному населению. В конце звучит призыв к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Мигранты#Драка#Соцсети#Конфликт#Владимир Путин
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