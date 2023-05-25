Глава азербайджанской диаспоры Бабаев ответил на ролик про Хилокский рынок

Видеоролик появился 21 мая после массового побоища мигрантов на улице Хилокской. В нем сообщалось о многочисленных случаях насилия со стороны иностранцев и откровенной ненависти к коренному населению. В конце звучит призыв к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт.