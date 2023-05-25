Глава азербайджанской диаспоры Бабаев ответил на ролик про Хилокский рынок

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
«Думаю, что говорящие на видео, никакого отношения к Хилокскому рынку не имеют. Это не международный скандал. Причина может заключаться в конкуренции, ведь рядом находится торговый комплекс», - цитирует Расима Бабаева Сиб.фм.
Также председатель азербайджанской национально-культурной автономии Новосибирска и член координационного совета при городской мэрии заявил о готовности помочь в урегулировании разгорающегося конфликта. В частности, представители диаспоры могут организовать патрулирование улиц Малыгина и Хилокской вместе с местными жителями. Предложение уже направлено в соответствующие структуры.
Отдельно Расим Бабаев предложил организовать встречу с авторами видеоролика.
«Пусть они выйдут на меня и мы проведем встречу за круглым столом. Поговорим, чтобы погасить негатив. Мы готовы сотрудничать и общаться в культурной форме», - заявил Бабаев.
Видеоролик появился 21 мая после массового побоища мигрантов на улице Хилокской. В нем сообщалось о многочисленных случаях насилия со стороны иностранцев и откровенной ненависти к коренному населению. В конце звучит призыв к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт.