Банный комплекс включает в себя просторный зал отдыха на 90 посадочных мест и три парных разной температуры. Посещение бани обойдется в 750 рублей за два часа в будни до 16.00, после этого времени тариф вырастает в два раза, до 1500 рублей, в выходные и праздники такие расценки действуют весь день. Предусмотрены социальные дни с муниципальным тарифом 120 рублей/час, детям до 12 лет - бесплатный вход.