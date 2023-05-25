Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Топ-5 банных комплексов Новосибирска составлен по следующей методике: мы взяли бани, имеющие совокупный максимальный рейтинг 5.0 у пользователей сервисов Яндекса. И посмотрели, что пишут про эти заведения пользователи разных интернет-площадок. Безусловно, этот обзор нельзя считать абсолютно верным, это скорее ориентир для тех, кто выбирает, где-бы попариться с удовольствием.
Одно из старейших банных заведений города, основанное в 1909 году в Ново-Николаевске, находится в самом центре, на улице Советской. Основанные купцом Зиновием Федоровым, бани были любимы многими поколениями горожан. Однако к 90-м годам прошлого века здание сильно обветшало, с каждым годом состояние постройки ухудшалось. В 2010 мэрия приняла решение закрыть баню из-за авариного состояния конструкций.
В 2018 году баню решила возродить компания «Levin group» бизнесмена Дениса Левина, владельца банных комплексов «Паровозовъ» и «Мыловар». Старое здание было полностью снесено и на его месте построено новое, которое приняло первых парильщиков в августе 2019.
Банный комплекс включает в себя просторный зал отдыха на 90 посадочных мест и три парных разной температуры. Посещение бани обойдется в 750 рублей за два часа в будни до 16.00, после этого времени тариф вырастает в два раза, до 1500 рублей, в выходные и праздники такие расценки действуют весь день. Предусмотрены социальные дни с муниципальным тарифом 120 рублей/час, детям до 12 лет - бесплатный вход.
Ежедневно каждые два часа проходит бесплатный сеанс коллективного парения, который проводят профессиональные аттестованные пармейстеры.
«По всем руководствам по парению оптимальная температура 60-80 градусов - не больше, здесь же, как и во всех общественных банях температура от 90 и выше кочегарят. В итоге люди не парятся, а жарятся во вред своему здоровью, не подозревая даже об этом», - сообщает пользователь сервиса 2GIS Алексей Косиченко.
«Пришли вечером в воскресенье и наблюдали как баню набили до отказа. Парилку набили до отказа, дико дискомфортно, заказ по кухне ждали полтора часа, при том, что заход в баню на два часа и пришлось быстро есть перед выходом, неадекватные цены, на мой взгляд (сырные палочки 500 рублей). В общем, вместо того чтобы перестать пускать народ чтобы всем присутствующим было комфортно, набивают до отказа», - сетует пользователь этого же сервиса Данила Колмагоров.
Этот банный комплекс работает в составе одноименного акавапарка в Ленинском районе. Специально в баню туда, конечно, никто не ходит, но очень многие любят совмещать водные аттракционы с посещением «горячей зоны», поэтому бани «Аквамира» попали в рейтинг наиболее популярных в Новосибирске.
Термальный комплекс состоит из четырех хамамов, градирни, соляной бани, русской бани, финской, травяной и био-саун, ледяной купели и гидромассажного бассейна. 4-часовое посещение аквапарка, которое включает пользование термальным комплексом, в будние и выходные дни для взрослого обойдется в 2300 рублей, в праздничные и каникулярные дни – 2800. Можно приобрести «путевку» на целый день, с 10.00 до 21.00, это обойдется соответственно в 3200 и 4000 рублей.
Основные претензии посетителей связаны с температурой в банном комплексе.
«Все хамамы холодные и без пара (40-50 градусов), сауны 70-90 градусов, русская баня 70, когда много народу, все время хлопают дверьми, температура ещё ниже. Так что хорошо прогреться – проблема», - сообщает пользователь сервиса Яндекс.Карты Татьяна М.-Ш.
«Сауны холодные, издевательство над людьми которые живут в квартирах. Это не сауны, а слегка теплые комнаты... Но зато с классической музыкой. Короче, разочаровали сауны очень», - добавляет Татьяна Ткачева.
Общественные бани высшего разряда, так позиционирует себя комплекс «Паровозовъ», расположены на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе. В 2019 году заведение стало победителем премии сервиса 2GIS. Название напрямую связано с интерьером и экстерьером комплекса: от фасада здания и внутреннего интерьера, до планировки и убранства, комплекс оформлен в стиле железнодорожного вокзала и вагонов класса СВ. Есть вагон-баня для индивидуальных парений, а чай гостям подают в подстаканниках, повторяющих железнодорожные.
Именно здесь придумали процедуру коллективных парений с аромомаслами, которую теперь практикуют в различных банных комплексах Новосибирска и в других городах России.
Стоимость посещения до 16 часов составляет 850 рублей за два часа, после 16.00 тариф возрастает до 1700 рублей. Выходные и праздничные дни – 1700 рублей/2 часа, вне зависимости от того, утро или вечер.
Помимо парных посетители отмечают бассейны под открытым небом, уличную горячую купель, летнюю веранду с грилем.
«При посещении бани обнаружил, что из кошелька, который находился в закрытом шкафчике, пропало 55000₽. О данной ситуации сообщил администратору Константину, на что он мне сказал, камер видеонаблюдения в раздевалке нет, и посмотреть, кто мог залезть в шкафчик нет возможности. При этом подтвердил, что у него и еще у одного работника бани есть возможность открыть любой электронный замок на любой кабинке», - делится неприятностью Александр Потапов на сервисе Flamp.
«За все 3 часа, проведённые в бане, нам ни разу не подмели парилку, а что делали банщицы??? Они делали маски для лица!!! Такого я нигде ещё не видела, в парилке грязь, а банщицы в масках!!! Коллективный пар тоже отдельная история…2 парильщицы с «детским веслом» 2 раза махнули и пошли, там кожа не прогреется, не то, что косточки!!!», - жалуется пользователь сервиса 2GIS Марина.
Еще одна баня, появившаяся на месте исторического банного комплекса в центре Новосибирска. Много десятилетий на улице Каменской, в здании 1937 года постройки работала общественная баня № 8. «Сандуны» здесь заработали в 2018 году, после масштабной реконструкции.
Роскошные, похожие на дворцовые интерьеры новосибирского филиала отсылают к «первоисточнику», знаменитым московским Сандунам. В банных помещениях первого разряда внутренняя отделка реализована с помощью кафеля, в более высоком классе использован мрамор. Всего банный комплекс разделен на четыре разряда: первый мужской, высший мужской, высший мужской с кабинами и женский.
В комплексе действует сложная и запутанная система ценообразования, тарифы варьируются от 800 до 2000 рублей за два часа. В понедельник социальный день, стоимость часа составляет 120 рублей.
«Нет атмосферы Сандунов, вообще. Пар делают жёсткий,не для людей,а для сталеваров, им можно обвариться. Придет одна овца, и ей постоянно пар подавай, на остальных плевать. В душевых нет мыла», - описывает свое посещение бани пользователь портала Тourister.ru с непростым ником 尹 أ ℜ סּ 乙 סּ 长 长.
«Бываю не так часто, но при последнем посещении был неприятно удивлен запустением бани. Раньше всегда все было чисто, причем везде, а теперь - полки гниют, лампочки горят, но не все, вентиляция не справляется. В общем, цена выросла, а сама баня стала хуже, грязнее и наблюдаются проблемы с техническим обслуживанием», - пишет на Flamp некто Ильюша М.
Еще один проект Дениса Левина был открыт в конце 2018 года в микрорайоне «Снегири» в Калининском районе. Интерьер этого комплекса достаточно аскетичен и напоминает помывочные банные отделения советских общественных бань, конечно, с поправкой на качество материалов, использованных в отделке.
Как и в других заведениях Левина, здесь практикуют коллективные парения каждые два часа. Есть уличные бассейны, отдельно для мужского и женского отделения.
Цены относительно демократичны: два часа в мужском отделении в первую половину дня в будни обойдутся в 700 рублей, во вторую половину дня (после 15.00), в выходные и праздники действует тариф 1300 рублей/2 часа. Такие же тарифы действуют и в женском отделении, но временной интервал – не два, а четыре часа.
«Обычная баня, неклиентоориентированность полная, девушки как роботы на входе. Мало места в раздевалке, далекое местоположение», - делится своими впечатлениями от посещения Артем Артемов на сервисе Яндекс.Карты.
«Цены на закуски и еду космические!!!!!!!! Места маловато, бассейны маленькие, после двух парных люди толпой прыгают в маленькие бассейны как сельдь в банке. Может кому-то и нравится такой формат, решение за вами, - сообщает пользователь того же сервиса Антон.