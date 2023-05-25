РЖД и парламентарии обсуждают готовность к летней пассажирской кампании 2023 года

В этом летнем сезоне планируется перевезти около 11,2 миллиона пассажиров в сообщении с курортами Краснодарского края и здравницами Ставрополья, что на 2,1% больше, чем в прошлом году. Для обеспечения перевозок на южных направлениях будет задействовано более 5,7 тысячи вагонов, включая двухэтажные поезда, осуществляющие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, а также из Москвы в Кисловодск. Кроме того, с 27 мая будет запущен двухэтажный поезд, который будет курсировать между Уфой и Имеретинским курортом, проходя через различные крупные города.