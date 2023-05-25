РЖД и парламентарии обсуждают готовность к летней пассажирской кампании 2023 года

Posted 25 мая 16:59
Published 25 мая 16:59
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Участники встречи посетили Главный центр управления Российских железных дорог, где ознакомились с системами мониторинга движения пассажирских поездов, ходом строительных работ на железнодорожной инфраструктуре, работой вокзалов и касс и другими аспектами деятельности компании.
Основное внимание было уделено предстоящему летнему отпускному сезону, включая вопросы доступности билетов на поезда, следующие в направлении курортов Черноморского побережья и Северного Кавказа, а также качеству подвижного состава, услуг и сервисов в поездах.
Руководитель по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных отметил, что компания регулярно сотрудничает и вступает в диалог с представителями Совета Федерации и Государственной думы РФ в различных форматах, таких как парламентские слушания и встречи с депутатскими группами. В ходе этих встреч звучали предложения провести отдельное совещание для подробного обсуждения готовности РЖД к предстоящему летнему перевозочному сезону в условиях закрытых аэропортов.
В связи с увеличением спроса на южных направлениях летом текущего года, особенно на курорты Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, будет предложено около 13,4 миллиона мест, что на 26,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планируется добавить более тысячи дополнительных рейсов.
В этом летнем сезоне планируется перевезти около 11,2 миллиона пассажиров в сообщении с курортами Краснодарского края и здравницами Ставрополья, что на 2,1% больше, чем в прошлом году. Для обеспечения перевозок на южных направлениях будет задействовано более 5,7 тысячи вагонов, включая двухэтажные поезда, осуществляющие рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, а также из Москвы в Кисловодск. Кроме того, с 27 мая будет запущен двухэтажный поезд, который будет курсировать между Уфой и Имеретинским курортом, проходя через различные крупные города.
В рамках летней оздоровительной кампании планируется перевезти более 620 тысяч детей в составе организованных групп. Для их перевозки будут использоваться современные вагоны, оснащенные экологически чистыми биотуалетами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения и системами кондиционирования воздуха.
В связи с увеличением нагрузки на железнодорожный транспорт рассматривается вопрос организации комбинированных маршрутов для детских групп. Например, детские группы, прибывающие в аэропорты курортов Юга России, будут отправляться железнодорожным транспортом в направлении Черноморского побережья.
Также было отмечено, что из-за масштабных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Центральном транспортном узле глубина продажи билетов на некоторые поезда была временно ограничена до 45 суток. В настоящее время глубина продажи билетов уже возвращена до середины августа после завершения работ по планированию окон и корректировке маршрутов следования.
Участники встречи выразили благодарность и отметили, что все обсужденные вопросы будут переданы в различные органы власти, как на местном, так и на федеральном уровне, с целью найти быстрые решения и создать более комфортные условия для пассажиров и железнодорожников.