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Суд продлил арест подозреваемому в госизмене физику Маслову из Новосибирска

25 мая 2023, 05:30
Фото: 1MI
Ученому Маслову продлили арест
Арест ученого Анатолия Маслова из Новосибирска, работавшего в качестве главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, продлен городским судом Санкт-Петербурга. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый был переведен из СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург. В июне 2022 года Маслова арестовали под подозрением в госизмене.

В настоящее время он остается под стражей и следующее заседание по делу состоится 1 июня. Он пробудет в СИЗО до 10 ноября.

Отметим, что ученый также преподавал в НГУ и НГТУ. Также был недавно задержан еще один ученый из Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев.

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#Алина Шефер#Суд#Ученые#Госизмена#Новосибирск#Новосибирская область
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