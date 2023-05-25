Суд продлил арест подозреваемому в госизмене физику Маслову из Новосибирска

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Ученый был переведен из СИЗО «Лефортово» в Санкт-Петербург. В июне 2022 года Маслова арестовали под подозрением в госизмене.
В настоящее время он остается под стражей и следующее заседание по делу состоится 1 июня. Он пробудет в СИЗО до 10 ноября.
Отметим, что ученый также преподавал в НГУ и НГТУ. Также был недавно задержан еще один ученый из Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерий Звегинцев.